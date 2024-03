“Dios salve a la reina”, el espectáculo que recuerda a Queen, regresa a Colombia

Música

Pocas agrupaciones o solistas trascienden en el tiempo a tal punto que las nuevas generaciones intentan recoger su legado y llevarlo a escenarios para que el público tenga la ilusión de ver a los originales en la tarima.

El baterista argentino Matías Albornoz se encarga de la percusión característica en el espectáculo “Dios salve a la reina” que recrea a la agrupación británica Queen. El 13 de marzo se presentará en el Teatro Astor Plaza de Bogotá y el 16 en el City Hall El Rodeo de Medellín.

En diálogo con LO MÁS CARACOL Matías explicó que “Dios salve a la reina” se creó en 1998 y desde entonces se han presentado en una gran variedad de escenarios y conocido a los integrantes de Queen y personas cercanas al grupo británico.

El espectáculo que brindan dura un par de horas con muchos de los clásicos de Queen, sin embargo la canción más pedida y coreada es Bohemian Rhapsody. La banda recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. Éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros.