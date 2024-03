¿Cuántos menores de 13 y 14 años reclutaron en 2023? Esto reveló personero de Tame, Arauca

Bogotá

Juan Carlos Villate, personero de Tame, Arauca, lanza la alerta y pide que la lucha del reclutamiento se priorice porque según las cifras que ha podido consolidar, porque es un delito que las familias temen denunciar, en 2023 16 menores entre 13 Y 14 años, fueron reclutados, lo más grave es que se los están llevando a otras zonas del país.

“Jóvenes del Cauca, de Nariño, del Caquetá y que están fortaleciendo esas estructuras de grupos armados que están en el territorio y esto nos inquieta”.

El personero de Tame, Arauca, dice que se siente solo y con la poca capacidad ya ha recuperado a menores que estaban en manos de grupos armados.

“La semana pasada recuperamos a uno de ellos, ayer recuperamos a tres en Tame, que hacían parte del Estado Mayor Central de las Farc”.

Según el mas reciente informe de la ONU Derechos Humanos Tame, Arauca, es el municipio con más hechos violentos durante el 2023 y por eso el personero Luis Carlos Villate, le pide al Gobierno que les exija a los grupos armados no usar a los menores para la guerra.

“No nos podemos quedar con un cese al fuego con la Fuerza Pública eso tiene que ir más allá que detengamos todos los hechos de homicidios selectivos, reclutamiento de menores, desapariciones, confinamientos, ese es el llamado principal”.

También pide que la inversión estatal mire a Tame, Arauca, porque no tienen agua potable, no hay vías y los colegios no están en las mejores condiciones.