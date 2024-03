Alfredo Arias: “Si se aplazó el partido de Nacional, se pudo haber aplazado el nuestro”

Independiente Medellín puso fin a una racha de cuartos partidos sin ganar. El conjunto antioqueño se impuso por la mínima diferencia sobre Deportivo Pasto, ascendió unos escalones en la tabla de posiciones y de paso mantuvo su invicto de 20 compromisos en el Atanasio Girardot.

En conferencia de prensa, Alfredo Arias valoró la victoria conseguida por sus dirigidos en la novena jornada del campeonato, aprovechó para elogiar a Malcom David Palacios, quien lo acompañó ante los medios de comunicación, y le agradeció a los hinchas por el acompañamiento y apoyo durante los 90 minutos.

“¿No somos el equipo del año pasado? Sin ninguna duda. No lo somos porque tampoco somos los mismos. Los seres humanos, y los jugadores de fútbol, tienen cada uno una capacidad distinta y también un tiempo de adaptación”, sentenció.

Finalmente, el estratega uruguayo se quejó públicamente del diferente manejo que se le ha dado al calendario de los equipos colombianos que disputan torneos internacionales. En este orden de ideas sentenció que así como a Atlético Nacional se le aplazó su partido de Liga para darle el descanso justo para afrontar la Copa Libertadores, al Medellín se le pudo hacer lo mismo pensando en Copa Saudamericana y no se logró llegar a un acuerdo.

Victoria frente al Deportivo Pasto

Balance del partido e ingreso de Palacios

“Era un partido muy difícil de jugar, de protagonizar. Pasto hizo un muy buen planteamiento con muchos hombres atrás, haciendo muy espesa la última zona en donde podíamos crear... Mejoramos en el segundo tiempo, es verdad que ellos igualmente encontraron un par de chances y por suerte nuestra defensa solucionó. En el primer tiempo funcionaron muy bien Aja y Ortíz, viene la lesión de Aja y Malcom (Palacios) lo hizo muy bien, necesitaba una oportunidad en el momento justo”.

Invicto de 20 jornadas en casa

“Había que ganar sí o sí y mantener el invicto que mantenemos en nuestra cancha por campeonato desde que llegamos. Los dos empates que tenemos, perfectamente pudimos ganarlos, tendríamos cuatro puntos más y podríamos ser terceros. Imagínense el cambio de perspectiva. Tenemos que seguir haciendo respetar nuestra casa y debemos mejorar de visita, que es arrancar tan mal e iniciar perdiendo desde el vestuario”.

Agradecimiento a la afición

“Quiero felicitar a nuestra hinchada porque entendieron que son muy importantes, por eso de locales seguramente hemos andado mejor que de visita. Son tan importantes que era fácil venir al estadio a insultar a sus jugadores, a hacernos ver su malestar, que están en su derecho porque lo son y quieren ganar. Por el contrario, que pudieron no haberlo hecho, y no dejaron de cantar todo el partido, no dejaron de darnos fuerza. Eso es una hinchada. Los felicito y les agradezco”.

Crítica por el calendario

Comparación con Atlético Nacional

“Siempre digo que no quiero que me beneficien en nada, pero tenemos dos días de descanso entre el partido con Águila y el de Copa Sudamericana, que aparte tenemos que viajar y jugar de visitante por un sorteo. Tolima tiene 4-5 días de descanso. Lo dije hace tres semanas. ¿Cómo fue que se dijo por el partido de Nacional? Si se aplazó el de Nacional, se podría haber aplazado el nuestro, pero no recibimos respuesta positiva. Jugamos el jueves, el domingo y a los dos días, con viaje y todo, tenemos que definir una Copa de visitante. ¿Cómo se juega eso? Con todo, con ganas, con rebeldía. Jugamos contra el mejor equipo del campeonato, en este momento. Que eso nos sirva como incentivo, tenemos que ir allá a conseguir la clasificación, dar todo”.