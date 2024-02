Varios sectores de Pereira siguen a oscuras por deficiencias en el alumbrado público

Pereira

Las mayores problemáticas se registran en los barrios Álamos y Villa Verde de la ciudad han manifestado preocupación, ya que los postes de iluminación de estas calles se han deteriorado y no están funcionando. Hace más de 15 días algunos vecinos manifestaron que esto no es sólo una molestia, sino que también podría aumentar el riesgo de accidentes de tránsito y de asaltos en las zonas a oscuras. La comunidad expresa que, a pesar de los reclamos y peticiones reiteradas, la Secretaría de Infraestructura de Pereira no ha dado respuesta a los problemas con las luminarias del sector.

La alerta la comunicó una ciudadana del sector de Álamos, señaló que hay quejas constantes por la situación y nadie da respuestas ni ofrecen soluciones.

Los residentes solicitan una pronta solución para no tener que esperar más tiempo y hacer frente a la problemática de seguridad y movilidad en la zona, porque hay niños, personas y adultos mayores que transitan estas zonas a altas horas de la noche con miedo porque las calles son muy oscuras.