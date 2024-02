La FIFA felicitó a la Federación Colombiana de Fútbol por el uso del VAR en la Liga

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, reveló, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que la FIFA se comunicó con la FCF para felicitarlos por el buen manejo que ha tenido el VAR en la Liga colombiana.

Jesurún, quien defendió el arbitraje nacional e insistió que es mucho mejor que el de otras Ligas en el mundo, también se refirió a la jugada concreta del partido Pereira - Junior, donde no se sancionó fuera de juego de Carlos Bacca antes del gol de Steven Rodríguez, que significó el 3-3 definitivo.

“Ayer, casualmente, nos llegó una carta de la FIFA hablando específicamente del tema del VAR, Colombia fue de los primeros países en el mundo que implementó el VAR, en sus torneos, en sus campeonatos, en Sudamérica, junto a Brasil, fuimos los primeros. Nos dicen que después de haber hecho unas revisiones y desde el punto de vista tecnológico, y de los cursos de capacitaciones que hemos realizado, de esos árbitros VAR y de los árbitros normales, ellos nos dicen que el trabajo era muy bueno y que andaba bien”, reveló Jesurún.

Para el presidente de la FCF, la designación de árbitros colombianos de parte de la Conmebol para varias de sus finales recientes, es prueba de que el arbitraje del país es mejor que en otras partes del mundo y en este caso de Sudamérica.

“El arbitraje siempre será polémico, en nuestro país y en todos los países del mundo, donde el fútbol es el principal vehículo recreativo que hay. Pero los resultados internacionales así lo corroboran. Esto es anecdótico, las últimas tres finales de los torneos más importantes que ha tenido la Conmebol, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y la final del Torneo Preolímpico, en estos dos últimos, la terna fue colombiana. Uno deduce que hay una credibilidad, que hay árbitros buenos, que hay momentos difíciles y que hay que aceptarlo, es una realidad, indudablemente está posicionado”, dijo.

Así mismo, argumentó sobre algunas fallas recientes: “uno entiende que haya fallas en algunos partidos, pero hay algo importante y es que esas fallas generan es polémica. Cuando uno habla de polémica es porque no todo estamos de acuerdo con la dirección arbitral. Unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Cuando esa polémica se producen, hay que tener el beneficio que si no hay unanimidad de todas las personas que está observando una tecnología muy eficiente que tiene la televisión y tiene el VAR, uno tiene que dar el beneficio de que si alguien tomó una decisión, en estos casos el árbitro y el VAR, y si tomaron una decisión, hay que darles el beneficio de que esa fue la decisión y que una parte de la polémica es ajustada a lo que ellos pensaron”.

De la discutida jugada en el partido Pereira-Junior, dijo: “El VAR está cumpliendo su papel, son los responsables de revisar el video respectivo para ilustrar al árbitro y el árbitro tener un concepto tecnológico de la jugada. Finalmente, el reglamento dice que el árbitro es el que termina tomando la decisión... La jugada generó mucha polémica, esa jugada fue consultado internacionalmente y nos contestaron que el VAR había actuado perfectamente. Lo hicimos con entidades internacionales”.