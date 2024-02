¿Atlético Nacional menospreció a Nacional de Paraguay?: esto dijo Antony Silva

Luego del partido entre Club Nacional de Paraguay y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, en el cual el equipo visitante se impuso 0-3 (4-0) y logró su clasificación a la tercera ronda de la Copa Libertadores, el entrenador Juan Pumpido aseguró que en Colombia se le menospreció a su equipo.

“Nos sirvió la subestimación hacia nosotros porque nunca tuvieron en cuenta de que este club fue finalista de Copa Libertadores. Y nos han tratado muy mal desde la subestimación de que venía un equipo que estaba prácticamente descalificado. Nos sirvió para venir a demostrar esto”, dijo en rueda de prensa el técnico.

En diálogo con El VBar Caracol, el arquero del equipo paraguayo, Antony Silva, se refirió a si en algún momento Atlético Nacional los menospreció, a lo que respondió: “No, Nacional en sí, no. El entorno periodístico siempre vende, en todos los lugares eso acontece, pero para nosotros en particular no nos cambia nada”, inició diciendo. “No me interesa lo que dice un periodista”, agregó.

Balance del partido: “Nacional (Paraguay) hizo un partido de Copa, el rival tuvo más posesión, pero nosotros fuimos certeros. Sabíamos que no iba a ser fácil, que Nacional siempre busca el arco rival y en algún momento íbamos a encontrar un espacio y estuvimos certeros y aprovechamos la situación y es lo que importa, ganar, aprovechar la situación”.

La mejora con el paso de los partidos: “El torneo paraguayo es bastante complejo y nosotros llevamos siete fechas, se ha hecho mucha rotación, antes jugamos con 9 suplentes y se estaba intentando hacer una competencia interna, los cañones apuntaban para esta fase, tener dos equipos es un poco difícil. Los partidos fueron exigentes y no hemos podido aprovechar algunos partidos para entender que es un equipo nuevo. Nacional tuvo 12 contrataciones y se fueron 10. Es un equipo nuevo que le ha costado acomodarse”.

¿Sirvió de algo su paso en Colombia para la planificación? “Normal, es más con el compañero, el entrenador siempre está más pendiente los detalles, cualquier información es importante. Sabíamos que Atlético iba a entrar con todo para empatar la llave y no recibir gol era fundamental, se trabajó en eso”.

Defensa al arquero Santiago Rojas: “Realmente cualquiera puede opinar, en el arco todos saben, pero muy pocos han pasado. Lo más fácil es criticar a un arquero, cuando entra el gol es del arquero. Las equivocaciones existen y van a acontecer en el fútbol, pero no todo puede ser el arquero. Hay muchas cosas que el equipo no ha demostrado para ganar el resultado”.

Su paso por Santa Fe: “Me sirvió porque estaba jugando, jugué los 20 partidos, Un equipo con muchos refuerzos, es un equipo con mucha exigencia, no pudimos estar en los lugares donde queríamos estar, pero hace parte del fútbol, el tema es siempre estar vigente, trabajar y mejorar. Esta era una posibilidad de seguir jugando y agradecido con el cuerpo técnico, los directivos, el presidente me trató de manera excelente y muy agradecido con ellos”.

Escuche la entrevista completa