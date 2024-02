Reforma pensional:¿gobierno está dispuesto a bajar umbral de cotización en Colpensiones?

Colombia

La plenaria del Senado de la República arrancó el segundo debate de la reforma pensional, con la votación de los impedimentos que han sido presentados por congresistas de diferentes partidos políticos.

La reforma del Gobierno de Gustavo Petro llega con un punto en el que persisten las diferencias entre la ponencia mayoritaria (Gobierno) y la alternativa. Mientras la primera propone que el umbral de cotización en Colpensiones sea de 3 salarios mínimos, la segunda plantea que sean 1.5.

Sobre este punto en concreto, fuentes señalaron que el umbral de 3 salarios mínimos en Colpensiones es una línea roja del Gobierno, pues consideran que es un tema central del proyecto.

Incluso, la coordinadora ponente del proyecto, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, señaló que bajar el umbral a 1.5 salarios mínimos no es una opción que se esté contemplando en este momento.

“Al 1.5 es mejor no presentar la reforma. El punto aquí con los fondos privados, porque se que son ellos los que están detrás del tema, es que privatizaríamos las pensiones hoy de los que están próximos a pensionarse y de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, entonces realmente ahí ya no habría una protección estatal y eso es un riesgo que hoy el Senado de la República tiene que revisar. Por ejemplo, los fondos privados van a seguir administrando los recursos de los 18 millones de afiliados que tienen hoy, hasta que pueda pensionarse esa gente. Lo que va a entrar a administrar como tal Colpensiones, de los tres salarios mínimos, es a partir de la vigencia de esta ley. Entonces no se van a acabar los fondos privados, van a seguir administrando lo que tienen y a partir de los 4 salarios mínimos, hasta los 25, también los van a seguir administrando”, aseguró Peralta.

Insistió en que: “no han analizado cómo tal disminuir el umbral. Nos mantenemos en los 3 salarios mínimos, pero también estaremos atentos al desarrollo del debate y las voluntades que hayan”.

Ese será uno de los temas centrales del debate en la plenaria del Senado durante el segundo debate del proyecto.