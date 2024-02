Peaje de Turbaco continuaría aún con liquidación del contrato: concesión

En el marco del evento “Verdades del proyecto de la concesión Autopistas de Caribe”, organizado por empleados de la empresa, se explicaron aspectos claves en lo concerniente al peaje de Turbaco.

En la reunión con medios de comunicación asistieron Álvaro Esmeral, director técnico de la concesión, y Karol Ludyan, abogado del proyecto.

El abogado explicó que, hoy en día, no han recibido un acto administrativo por parte de la ANI que diga que el proyecto va a finalizar, se acabó o que el peaje va a finalizar.

“El proyecto se está financiando con una subcuenta que se llama contingencia, la cual se activa cuando se presentan situaciones que afectan el flujo de caja, es decir, que la ANI está pagando lo que el concesionario ha dejado de recaudar por el levantamiento de las talanqueras”, dijo.

También mencionó que, al acabarse la concesión, se acabaría la empresa, lo cual tendría consecuencias negativas para la región y además habría acciones legales.

“Se estarían perdiendo para toda la región y los municipios más de 7.000 empleos entre directos e indirectos. Estas obras son necesarias para mejorar la red vial de la infraestructura de la región Caribe, pero además estaríamos perjudicados como ciudadanos porque ante un eventual escenario jurídico que involucre una demanda por parte de la concesión, sería una demanda cuantiosa frente al Estado a partir de una situación que ya está consolidada, es decir, tendrían que pagar el dinero, pero no se hará mantenimiento de las obras”, expresó.

Según Ludyan, si se llegase a liquidar de manera anticipada el contrato con el Gobierno, el peaje continuaría porque es el único mecanismo de financiación para la operación y mantenimiento de la vía.

Ante las declaraciones del ministro de Transporte, William Camargo, de entrar en funcionamiento el esquema de valorización predial, dijo que es falso que una obra se pueda ejecutar y mantener con el solo cobro de este gravamen.

“La valorización la van a pagar todos, la zona de influencia del proyecto, la zona de reflejo y, sin embargo, hay personas que les va a tocar pagar por una vía que no utilizan y hay unas personas que ni siquiera tienen carro. Ese es el buen negocio que nos están dejando la gente del Comité No más Peajes; lo peor es que cuando cobren valorización por el mantenimiento de la vía y los recursos que se perciban de ella, el Invías los puede destinar a cualquier lado del país, no garantiza que sea en la región Caribe”, puntualizó.

Están abiertos a concertar con el “Comité No más Peajes”, aunque, según manifiesta, no ha sido posible porque estas personas no tienen disposición para concertar.