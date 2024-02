Alberto Gamero: “De este momento vamos a salir”

Millonarios continúa en mala racha, el equipo bogotano sumó otra derrota inesperada, esta vez 0-2 a manos del Once Caldas, completando su tercera caída consecutiva en el presente campeonato, lo que lo continúa alejando del grupo de los ocho mejores.

Alberto Gamero, técnico del equipo, mostró su preocupación en la rueda de prensa posterior al partido. El samario, quien dijo no tener nada que reprocharle a su grupo, aseguró sentirse triste por la situación, pero se mostró optimista y convencido en superar este mal momento

Solo una cosa que reprocharle a su equipo

“Para nosotros hay mucha tristeza, no habíamos sufrido un bache de estos. En esto hay que ser fuerte, yo soy muy fuerte en estos momentos y lo único que siempre he dicho, por ejemplo, del partido de hoy, y es que hay un problema grande, que no la metemos y los partidos se ganan con goles. Hoy, reprocharle algo al equipo ¿Qué es?, ¿por qué no se hacen los goles?, nada más. Ni siquiera el gol de ellos o el penalti tiene que haber reproche, son dos jugadas aisladas: la primera, un mal control, un mal rechazo, nos cogieron mal parados y la segunda, el penalti fue una imprudencia cuando nosotros ya estábamos volcados al ataque. Reproches no voy a tener, simplemente tranquilizar a estos jugadores, porque me parece que hoy lucharon, corrieron. Hicimos todo para, por lo menos, empatar el partido y no lo hicimos. Ahora es recibir todas las críticas que haya y nosotros hacernos fuertes para poder revertir este momento”.

Sobre la falta de gol

“Me van a tildar de terco, de loco y hasta de pronto de bruto. La situación es que nosotros no metemos un gol y nosotros creamos las situaciones de gol, eso hace parte del juego. Si nosotros queremos redondear esto tenemos que meter un gol. No sé quién habrá sido la figura hoy, pero me parece que para mí es el arquero. Fuimos a Tunja, figura el arquero; aquí con Águilas, figura el arquero y cuando el arquero es figura, algo está pasando con esos equipos, pero nosotros no la metemos. Yo no te voy a decir que todo está color de rosa, algo está pasando, pero lo que yo encuentro como técnico de Millonarios, es que no metemos un gol”.

No cambiará su idea de juego

“Nosotros vemos mucho video y una de las formas para subirle la autoestima a ellos, es mostrándoles lo que hacemos por momentos. Hasta ellos mismos se dan cuenta de las ocasiones que ellos crean, de lo que elaboran y lo que no convierten. Esta semana me tomé la tarea de mostrarle a Larry la jugada contra Patriotas, la misma jugada de Medina el de Boca, en el mismo sitio y nosotros teníamos esa posibilidad y la erramos también, así son muchas las jugadas que yo les muestro a ellos, para que ellos se mentalicen de otra jugada que puedan hacer... Yo me achanto mucho cuando veo que el equipo no tenía reacción, si nos damos cuenta, las estructuras que montamos, que ellos las conocen, son estructuras para ir a buscar los partidos. Por el hecho de haber perdido tres partidos y por el hecho de no haber hecho goles en estos tres partidos, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, eso sí, lo digo muy claro. Porque yo siento que el grupo se siente cómodo así y siento que el grupo es feliz así”.

“Esto lo vamos a revertir”

“Seguiremos insistiendo, como dice Macka, de este momento vamos a salir. No creas, para mí no es fácil que yo hoy salga del estadio y me griten tantas cosas, para mí no es fácil eso, para mí hoy es un momento duro. Si algo he tenido yo en este Millonarios, es que he querido que mi equipo respete a la afición, pero hoy salí dolido, mucho, pero yo sé que esto lo vamos a revertir y yo sé que esto lo vamos a cambiar”.