Cierran las urgencias de Ospedale y las puertas a usuarios de Salud Total en hospitales

Manizales

Debido a un incumplimiento de una acción popular por parte de la Clínica Ospedale de Manizales, fueron cerradas sus urgencias, por lo que hoy más de 140 mil pacientes de varias EPS Salud Total, serán atendidos en otras entidades como plan de contingencia.

Desde el año 2021, esta clínica debía cumplir con varios requisitos, entre ellos la adecuación de un ascensor para garantizar la movilidad de pacientes, camillas y demás equipos propios de la operación de la entidad, sin embargo a la fecha no había cumplido con esta adecuación por lo que en las últimas horas la Dirección Territorial de Salud, procedió a notificarles sobre el cierre del servicio de urgencias y a implementar junto con las eps que tienen allí contratados sus servicios para que se habiliten otras clínicas en la ciudad para atender a sus afiliados. Cristian Pérez, veedor ciudadano en temas de salud habló sobre esta situación.

Mientras tanto desde la Clínica Ospedale nos informaron que están tratando de solucionar la situación de adecuaciones locativas para garantizar un servicio óptimo que cumpla la norma y rechazan las denuncias de incumplimientos a los pagos del personal médico, destacando que están al día en pagos de nóminas.

“Desde la Clínica Ospedale Manizales, nos permitimos informar sobre el cierre total temporal de nuestro servicio de urgencias. Con relación a los atributos de calidad definidos por el sistema obligatorio de garantía de calidad: seguridad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad y continuidad, la Clínica Ospedale Manizales cumple actualmente a cabalidad con dichos atributos, la medida tomada por el ente de control está relacionada con la terminación del tercer ascensor camillero de la institución.

Continuamos prestando los servicios de salud en nuestros demás servicios habilitados, teniendo en cuenta que, a pesar de no poder recibir pacientes por el servicio de urgencias, ponemos a disposición nuestra capacidad instalada y nuestro talento humano para brindar a nuestros usuarios la mejor atención en salud posible”.

Por su parte la Dirección Territorial de Salud, informó sobre las medidas tomadas y sobre el plan de contingencia que se va a aplicar para garantizar el derecho a la salud de los afiliados a EPS como Salud Total, los cuales en su mayoría son atendidos en la Clínica Ospedale, así lo informó Olga Lucía Corrales, subdirectora de Prestación de Servicios y Aseguramiento de la DTS.

Salud Total cuenta en Manizales con cerca de 150 mil usuarios en Manizales, a los cuales sus urgencias son atendidas en la clínica Ospedale, sin embargo, tras esta contingencia, una de las clínicas donde podrían ser atendidos sus pacientes es el HOspital Santa Sofía, pese a esto, en las últimas horas informaron que no tienen convenio con esta EPS, así lo dijo el gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez.

“Es mi deber, no permitir que las redes desinformen a la comunidad; desde meses atrás vengo denunciando ante la Superintendencia de Salud las irregularidades de la EPS Salud Total para con el Hospital Santa Sofía. Nosotros nos regimos por el derecho público, el mismo que exige actualización de contratos y tarifas al inicio de cada anualidad, factor que ha incumplido Salud Total”, enfatizó el gerente del Hospital Santa Sofía.

Indicaron además que al no existir un contrato vigente, no es posible para el Hospital Santa Sofía recibir a los afiliados a la E.P.S. Salud Total. “Hoy no somos red prestadora de dicha entidad, la red prestadora entonces es la clínica Avidanti”.

Por su parte desde Salud Total informan que la red alterna para la atención de los paciente de urgencias es la clínica San Marcel y la clínica Avidanti.