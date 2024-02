Miguel Borja reveló la razón por la que rechazó a Boca Juniors

La actualidad de Miguel Borja es con el River Plate. El atacante es el goleador de la era Martín Demichelis con seis goles anotados en siete partidos disputados del presente torneo argentino.

Recientemente, Borja estuvo con el famoso peluquero y estilista colombiano Yonier Cuero, conocido como “Al corte con Yaca”. En el video entre “Yaca” y el oriundo de Tierralta, Córdoba reveló que tuvo la posibilidad de llegar al rival de patio, Boca Juniors, pero que declinó la posibilidad de vestir con la camiseta ‘azul y oro’.

“Son momentos en los que uno toma decisiones, y la decisión familiar fue permanecer en Junior. Eso fue en plena Copa América”. En aquella edición del torneo continental, Colombia llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por la selección Argentina desde el punto penal. Para ese momento (2021), Boca contaba con una crisis en su línea de delanteros, cuando en el equipo formaban Sebastián Villa, Norberto Briasco y Luis Vásquez.

Después le pusieron a escoger entre Marcelo Gallardo y Martín Demichelis, a lo que respondió “Los dos son muy buenos”. También, realizó un tipo de ranking de los mejores jugadores de fútbol, en el cual colocó varios de su equipo. “Armani y el chileno (Paulo Díaz) para que me defiendan. Un Nacho Fernández para que me genere y a Andrés Herrera como para que me tire buenos centros aunque la cancha sea cortita”, añadió.

El delantero entró en la dinámica de ‘rankear’ a los mejores atacantes colombianos que pisaron la cancha, en el que nombró grandes artilleros como Juan Pablo Ángel, Rafael Santos Borré, Radamel Falcao García y Teófilo Gutiérrez, quien “hace poco me felicitó porque lo había igualado en goles”.

Por último, Borja habló de cómo ha sido su relación con el actual técnico, Martín Demichelis, con quien ha aprendido desde que llegó al equipo y pasó de ser suplente a figurar como titular en cada partido.“Los entrenadores van creciendo y él (por Demichelis) lo dijo cuando llegó, que se iba a equivocar e iba a acertar. Todos los técnicos del mundo han acertado y se han equivocado”.