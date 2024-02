Martes 27 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, en Armenia, la policía de infancia del Quindío rescató a dos menores de 5 años de edad que estaban solos, abandonados y encerrados en un apartamento

El lamentable hecho se registró en un apartamento del barrio Puerto Espejo al sur de la capital quindiana cuando las autoridades fueron alertadas sobre la situación.

Es así como policías de infancia y adolescencia llegan al lugar para verificar la información evidenciando a dos menores de edad solos en un apartamento ubicado en el cuarto piso del condominio campestre Verdú.

Según pudo conocer Caracol Radio, los niños manifestaron que no habían comido nada, no se habían bañado y que la mamá salió en la noche del día 24 de febrero y no había regresado. Además, estaban en peligro porque tenían acceso a un balcón y a elementos corto punzantes por el desorden encontrado en dicho apartamento.

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía en el departamento informó que los uniformados ingresan a la fuerza puesto que la puerta estaba bajo llave. Fue enfático en afirmar que no han logrado dar con el paradero de los padres de familia por eso avanzan en las investigaciones correspondientes para dar claridad al caso.

Al respecto la directora encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Quindío, Alexandra Candelo Zapata manifestó que la policía de infancia y adolescencia contacta de manera inmediata a la defensora de familia para iniciar con la medida de protección para los dos menores de edad.

Aseguró que todo es enfocado a garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños entendiendo que ya están en una modalidad de atención de la entidad. Aseguró que mientras avanzan las investigaciones correspondientes con la familia establecerán las acciones tendientes a salvaguardar la protección integral de los niños.

Una influencers denunció en redes sociales que su hija de 8 años de edad fue víctima al parecer de abuso sexual por parte de su compañero sentimental, en Instagram dio a conocer el caso

La denuncia fue dada a conocer en un video en la red social de Instagram por parte de Angélica Jiménez conocida como Barbie Jiménez influencers y creadora de contenido digital que con la voz entrecortada denuncio lo que al parecer sufrió una de las hijas

La joven madre en diálogo con Caracol Radio Armenia señaló que fue en el colegio donde estudia la menor donde se dieron cuenta de lo sucedido ya que se hija le contó a una amiguita cuando estaban al interior de uno de los baños y uno de los docentes se percató e inició la ruta de protección

Angélica o Barbie Jiménez señaló “mi niña contó que el padrastro en el segundo piso de la casa donde vivimos la había sentado en sus piernas y le había tocado sus partes íntimas y al finalizar le dijo que, si ella ante no lo había hecho, mi niña se alejó de mi excompañero sentimental y por miedo no contó lo sucedido hasta que se dieron cuenta en el colegio”

La mujer espera que con la intermediación de la defensoría de familia que ya conocen el caso se adelante todo el proceso investigativo y se castigue si es del caso al responsable, en caracol radio conocimos que la menor como protección esta en compañía de su padre mientras se adelanta el restablecimiento de derechos.

Como Edilson Ríos Cortes de 40 años de edad fue identificado el habitante en condición de calle que fue hallado muerto en el conocido pasaje bolívar de Armenia en la calle 20 entre carreras 14 y 15, se desconocen las causas de la muerte.

Las autoridades en el Quindío establecen acompañamiento por caso donde lanzan droga a centro de menores infractores

El caso fue dado a conocer en Caracol Radio por el ICBF en el departamento en el que alerta porque los mismos familiares y allegados a los menores infractores lanzan droga desde la calle al centro de atención especializado La Primavera en el municipio de Montenegro.

El comandante de la Policía en el departamento, coronel Pedro José Saavedra señaló que prestan el acompañamiento a la entidad con un cuadrante en el sector. Así mismo dijo que hay una persona al interior del centro al tanto de los objetos que lanzan como son estupefacientes y hasta armas blancas.

El 50% de los municipios en el Quindío no registran ni un solo caso de homicidio en lo que va del 2024

Y es que seis de los 12 municipios del departamento no han registrado hechos de sangre. El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del departamento indicó que se trata de los municipios de Circasia, Buenavista, Génova, Pijao, Córdoba y Filandia donde han establecido como en el resto de localidad planes de control.

Aseguró que la desarticulación de las bandas criminales ha permitido también el fortalecimiento de las capacidades operativas con el fin de disminuir los hechos delictivos por eso intensificará dichos operativos.

Es de resaltar que en lo corrido del año ya son 29 homicidios presentados en el departamento.

17 personas fueron capturadas en medio de allanamientos contra el tráfico de estudiantes en el Quindío y 11 cabezas de ganado fueron recuperadas por las autoridades de Tránsito

En los barrios Mercedes Centro, Simón Bolívar, Cañas Gordas, La Cecilia y Milagro de Dios de Armenia y en el municipio de Calarcá se realizaron allanamientos donde fueron incautados más de 30 mil gramos de estupefacientes entre marihuana, base de coca y cocaína.

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía del departamento informó que entre las personas capturadas están Alias ‘Chucky’ con antecedentes judiciales por hurto, ‘Yusti’ antecedentes por hurto y porte de armas de fuego, ‘Duende’ también con hurto, alias ‘Grosería’ con 19 anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por el delito de tráfico de estupefacientes.

En ese mismo sentido el alto oficial dio a conocer otro caso operativo registrado en las últimas horas en el departamento. Mencionó que en el sector de La Herradura los uniformados detuvieron un camión para la verificación respectiva y constataron el transporte ilegal de 11 cabezas de ganado.

Autoridades realizan acompañamiento a familiares y víctimas de trágico accidente en competencia automovilística en Buenavista, sobrevivientes relatan lo difícil de la situación

Recordemos que el aparatoso accidente de Tránsito se registró en la tarde del domingo 25 de febrero cuando uno de los vehículos participantes de la Copa Trepadores arrolló a varias personas que observaban la competencia dejando un saldo de una mujer fallecida y 11 heridos.

El abogado Jhon Faber Quintero informó que analizaron la cobertura vía póliza de responsabilidad civil y extracontractual frente a la contingencia.

Así mismo señaló que realizan monitoreo permanente brindando acompañamiento y apoyo a los familiares de la fallecida y a los heridos para facilitar los procedimientos respectivos.

Consultamos a uno de los espectadores que resultó lesionado en medio del aparatoso siniestro vial, se trata de Diego Gaviria que lamentó lo sucedido ya que era un gran amigo de Lised Mejía de 23 años quien perdió la vida cuando recibía atención médica.

Sostuvo que es una situación muy compleja puesto que es un dolor físico y emocional por lo trágico del hecho donde en un evento deportivo que esperaban fuera de esparcimiento terminó arrebatándole a su amiga.

Señaló que están en la valoración médica correspondiente puesto que su esposa y él resultaron con fracturas en diferentes partes del cuerpo esperando la cirugía.

Un motociclista muerto dejó como saldo accidente de tránsito anoche al sur de Armenia

El hecho se registró en la carrera 19 con calle 41 cerca a la estación de servicio Boyacá, cuando un motociclista al parecer arrolla a un peatón y luego termina chocando contra un poste.

La víctima del accidente de tránsito se movilizaba en una moto de placas YNF-48D y respondía al nombre de Jean Carlos Caicedo, mientras que los dos heridos fueron trasladados a centros asistenciales.

Ante las quejas de varios dueños de predios y de lotes en Armenia por los altos costos del impuesto predial, crearon una veeduría ciudadana, hay casos de incrementos hasta del 2000%

Y es que en la secretaría de hacienda de la alcaldía de Armenia se reunieron varios comerciantes y dueños de predios que han tenido un aumento exagerado en el impuesto predial con el propósito de buscar alternativas de solución frente a la actuación catastral que se efectuó en la ciudad.

Faber Buitrago uno de los asistentes manifestó su preocupación por que estos incrementos tan desproporcionados en lotes urbanos y rurales que van en contra de la estabilidad económica de los ciudadanos, comerciantes y constructores.

Desde la secretaria de hacienda aseguran que el incremento no es generalizado en toda la ciudad sino en el 10% de los predios, es decir 11.000 lotes o predios y es debido a la actualización catastral del orden nacional,

Yeison Pérez secretario de hacienda fue claro en manifestar que si bien ellos son los que entregan las facturas y liquidan el impuesto, las normas y disposiciones nacionales en materia de tributo y la actualización catastral son decisiones del orden nacional que se deben aplicar

El funcionario anuncio a través de Caracol Radio que como parte de los compromisos asumidos van ampliar por dos meses más la fecha por pronto pago del impuesto predial que está establecida hasta el 31 de marzo y por eso expedirán el acto administrativo que ampliará dos meses ese tiempo frente a los reclamos que hay por el predial

Por su parte la representante a la cámara del partido liberal Piedad Correal se comprometió hacer gestiones con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Bogotá para revisar la liquidación del impuesto predial con base en la actuación catastral

Pese a sequía por Fenómeno de El Niño, el Quindío registró lluvias significativas en los primeros 15 días de febrero

Según el análisis realizado en 10 estaciones, el 91 % de estas evidenció un aumento en la precipitación, aunque las cifras aún se encuentran por debajo del promedio mensual multianual.

De acuerdo con el informe, el pasado 2 de febrero, se destacó porque en tan solo 24 horas se registraron lluvias torrenciales generalizadas a lo largo del Quindío.

Con respecto a la temperatura, según la CRQ observaron que todas las estaciones registraron un incremento con respecto al mes anterior y con respecto al promedio mensual multianual.

Según los datos el día 15 de febrero, entre las 3:00 p. m. y las 4:00 p. m., en la estación El Ocaso en Salento registró la temperatura del Quindío de 36.1 °C”

Sigue los casos de estafas, una ciudadana denunció en Caracol Radio que la llamaron a su teléfono celular supuestamente que se había ganado un carro cero kilómetros y que se lo iban a entregar en la puerta de su casa, la mujer por fortuna no cayó ya que los estafadores le pidieron que debía consignar 700 mil pesos de impuestos por ganarse el supuesto premio

Desde el Gaula de la Policía alertaron a los ciudadanos sobre estas modalidades de estafa que están a la orden del día para robarle dineros a las personas, recordaron que nada ni nadie regala una rifa sin comprarla.

El SENA alerta a la ciudadanía: se han registrado casos de empresas estafadas por personas que suplantan a funcionarios de la Entidad.

Sin escrúpulos, personas malintencionadas utilizan el nombre, logotipo y membrete del SENA para suscribir supuestos contratos con documentos falsos.

Recordaron desde el Sena que todas las contrataciones de la Entidad se hacen exclusivamente a través de la plataforma estatal SECOP II.

La Burbuja Ambiental de la CRQ es modelo nacional en educación ambiental, según lo destacó el Departamento Nacional de Planeación.

Este enfoque innovador ha sido seleccionado como un proyecto piloto a ser implementado a nivel nacional, gracias a los sobresalientes procesos liderados por la entidad en el ámbito de la educación ambiental.

Hasta la fecha, aproximadamente 5,000 gestores socio ambientales han recibido formación a través del curso de Herramientas Pedagógicas Socio ambientales, abarcando temas cruciales como la gestión del suelo, los determinantes ambientales, la agricultura urbana, la biodiversidad y el cambio climático.

Desde la secretaría de Desarrollo Social de Armenia advierten sobre la falta de inversión del presupuesto participativo por parte de los líderes comunales

El año anterior fueron regresados 1.400 millones de pesos a la administración municipal por la falta de ejecución por parte de los comunales en la ciudad.

La secretaria de Desarrollo Social, María Teresa Ramírez manifestó que están trabajando con los líderes en las diferentes comunas con el fin de acompañarlos para lograr la inversión pertinente en arreglo de vía, compra de predios, cámaras de seguridad entre otros.

Explicó que la principal dificultad para la falta de ejecución tiene que ver con que los comunales no se ponen de acuerdo para lograr establecer esa inversión por eso realizan las mesas de trabajo.

Explicó que los recursos están vigentes más sumado a lo que corresponde al 2024 son en total 3.200 millones de pesos por lo que el llamado es a no perder la oportunidad de inversión.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, realizó la entrega de la obra por medio de la cual se construyó el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico en el resguardo indígena Dachi Agore Drua, en el municipio de Calarcá.

Este es el primer resguardo del departamento que cuenta con este sistema valorado en 1000 millones de pesos y que permitió la construcción de una bocatoma, una planta de tratamiento y la adecuación de baños en 14 unidades de vivienda.

la UNIVERSIDAD ALEXANDER VON HUMBOLDT de Armenia está ofertando la maestría en salud mental que está dirigida a profesionales de la psicología, medicina, enfermería, terapia ocupacional, y trabajo social.

Con un completo portafolio de servicios turísticos, que incluye las opciones del destino para visitantes nacionales y extranjeros, Comfenalco Quindío, a través de su Agencia de Viajes y el Hotel Barranqueros Soledén, participa en la Vitrina Turística de Anato 2024, que celebra su versión número 43 en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, en Bogotá.

En deportes, Una medalla de oro y dos de plata, arrojó como balance la participación de la Liga Quindiana de Atletismo en el Campeonato Nacional Interclubes y de Municipios Sub20, realizado en la capital del país.

Kevin Andrés Agudelo López, en los 400 m planos en los 800 m, gano las medallas de oro y plata; entre tanto, Valeria Sofía George López participó en la prueba de salto alto, ganando la otra medalla de plata.

De otro lado, a las 6 de la tarde en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, el Deportes Quindío enfrentará al Unión Magdalena por la quinta fecha del Torneo Dimayor de La B.

Lunes 26 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío