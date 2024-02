Nelson Deossa: “Me hubiera gustado continuar en Nacional”

Nelson Deossa salió de Atlético Nacional tras concluir su préstamo en el cuadro antioqueño, procedente de Atlético Huila. Sin embargo, se le abrió la posibilidad de ir al extranjero y Pachuca decidió comprar su ficha por casi un millón y medio de dólares. En diálogo con El VBar Caracol, el volante habló de sus primeros meses en el cuadro mexicano y sus objetivos a corto y mediano plazo.

“Aprovechando cada partido, cada minuto que me dan la posibilidad y muy contento. En cuanto a la ciudad, es muy tranquila, pequeña y con un ambiente sano. El equipo muy bien. Contento, es un salto importante en la carrera de uno como futbolista”, comenzó diciendo al respecto de su llegada al Pachuca.

Sobre las diferencias entre el fútbol mexicano y el colombiano, mencionó: “Depende de los métodos de cada equipo. En el mío, el profesor maneja un método intenso, le gusta que uno sea agresivo, entonces el método es de ser agresivos, constantes en la presión. Hay equipos de mucha más posesión, pero ahora es diferente a como yo jugaba en Nacional”.

Salida de Atlético Nacional

Si bien su cesión terminó, comentó que le hubiera gustado continuar en el equipo Verdolaga, del cual es hincha. “Me hubiera gustado continuar en Nacional, eso fue lo que manifesté, que me hubiera gustado continuar porque es un equipo grande y del cual uno es hincha y el sueño estuvo de jugar ahí. Me hubiera gustado mantenerme, pero así es el fútbol y el paso de algunas personas (directivas) influyen en esa decisión”.

Por su parte, no quiso dar detalles de por qué no continuó en el Junior, pues hizo referencia a una razón personal de la cual no quiso dar detalles.

Finalmente, se refirió a los objetivos trazados en los siguientes meses: “Tener un buen desempeño en Pachuca, aportar lo mejor, mejorar las pequeñas falencias que uno tiene, ir mejorando y poder llegar a ser llamado a la Selección Colombia, que es un gran sueño”.