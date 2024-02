Santiago Aguilar, jugador del Pereira: “Nos sacan los tres puntos injustamente”

El partido entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla dejó varias polémicas, aunque la que se llevó todos los focos fue el gol concedido al conjunto Tiburón, tras la revisión del árbitro Andrés Rojas en el VAR, hubo otras dos acciones que causaron controversia. Una de esas fue la expulsión al jugador Santiago Aguilar, tras falta contra Johan Bocanegra, que generó opiniones dividas.

El propio defensor habló en El VBar Caracol y comentó que, desde su punto de vista y tras ver el video en varias oportunidades, no ve una infracción. “Asimilando la expulsión, pero vamos a ponerle el pecho a la situación y aprender los errores. Supuestamente, dice el árbitro que el VAR le confirmó la roja sin mediar una revisión él, son errores graves, pero nos afectan porque hemos hecho las cosas bien, haciendo un buen trabajo y asumir una expulsión ahora, yo venía haciendo un buen papel, pero hay que asumir y seguir para adelante que se viene una gran y bonita fiesta”, comentó.

“No. Ya miré el video y no”, aseguró sobre si le pareció expulsión. “Me han mandado muchos videos y no era para roja, porque yo no lo toco. Lo toco cuando él tira el balón, pero no lo toco con los taches, chocamos casi que con las rodillas”, agregó.

Asimismo, habló del primer gol marcado por el Junior, que estuvo precedido por una mano de Didier Moreno: “Yo le dije al árbitro que la revisara y no la quiso revisar (su expulsión) como el gol del primer tiempo, que le pega al jugador del Junior en la mano y termina en gol a favor de ellos y no quiso revisar la jugada”.

“Se están guiando por lo que les diga el VAR, no son capaces de ir a mirar y retroceder la jugada. El árbitro dijo que vio la mano y si la vio por qué no la anuló. Él lo dijo”, complementó a manera de apreciación de lo que está sucediendo con el arbitraje en el país.

Finalmente, se refirió a la polémica mayor, el gol del empate marcado por Steven Rodríguez, que tuvo la controversia del fuera de lugar de Carlos Bacca, que si bien no toca el balón en fuera de lugar, hace el intento. “Nos sacan los tres puntos injustamente, nos dañan el trabajo que venimos haciendo porque claramente se ve que Bacca intenta cabecear el balón, al intentar jugar el balón, el gol lo tiene que invalidar porque intenta cabecear el balón. Todos saben eso, está tapando la visual del arquero”, concluyó.