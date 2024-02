¿Cuáles son las lecciones del proceso de licitación de pasaportes?

En Hora20 el debate sobre la novela de la licitación de pasaportes que todavía no termina: de la adjudicación a Thomas Greg. Se analizó la decisión del presidente de declarar insubsistente al secretario general de la Cancillería, los efectos jurídicos, las motivaciones del Gobierno y lo que viene en adelante. Después una mirada a la situación de orden público en Cauca este fin de semana y al tiempo los aplausos en Suiza sobre la paz en Colombia. Por último, lo que podemos esperar de la llegada de Mancuso al país.

El novelón de la licitación para la fabricación de los pasaportes en el país parece no tener fin ni horizonte en este momento. Este lunes el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, tomó tres decisiones en lo que respecta a ese proceso licitatorio: reversó la decisión del canciller Leyva de declarar desierta la licitación en septiembre del 2023; dejó sin efecto la urgencia manifiesta decretada por Leyva que llevó a que Thomas Greg & Sons continuara con la expedición de pasaportes, mientras se llevaba a cabo un nuevo proceso de licitación, el cual fue suspendido el pasado viernes. Y, por último, adjudicó el contrato por $599 mil millones de pesos a Thomas Greg, empresa que lleva más de 17 años cumpliendo con esta labor. Tres resoluciones que revertían todas las decisiones tomadas por el suspendido canciller, Álvaro Leyva.

Casi una hora después de que se conociera esta noticia, el presidente Petro publicó un trino en el que dice que el secretario general de la Cancillería los ha traicionado, “se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”, aseguró el Presidente, quien desde un principio ha dicho que el proceso ha estado amañado, manchado por corrupción y que no aceptará una licitación con un solo proponente. Una posición que ha sido compartida por el canciller suspendido Álvaro Leyva, suspendido por tres meses por parte de la Procuraduría por las posibles irregularidades que se habrían dado durante la licitación.

Según el hasta hoy secretario general de la Cancillería, la decisión de adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons se dio a partir de lo que establece la ley, que el proceso de licitación cumplió con todas las garantías y que dio a partir un informe del comité de técnico evaluación que habilitó el proponente y se propuso adjudicar el contrato. Aclaró que no es una decisión arbitraria ni unilateral.

Lo que dicen los panelistas

Para Paca Zuleta, abogada, exdirectora de Colombia Compra Eficiente y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, no sorprende lo ocurrido, pero sí se ve falta de técnica para ver cómo se tratan técnicas de contratación, “veo gran improvisación frente a un proceso de contratación que es de gran importancia para el país”, también señaló que no se puede olvidar que los secretarios generales en Colombia son ordenadores de gasto en los ministerio, “esa es su función primordial, manejar las finanzas y el gasto público”.

Explicó que Thomas Greg ya tiene un derecho, “ellos que ya tenían el derecho de que le adjudicaran inicialmente y podía demandar y sabíamos que íbamos a pagar esa demanda, pero ahora tiene el derecho que ya es consolidado: el derecho a todo el contrato”. También resaltó que el Secop es solo un requisito de publicidad, pero no decisivo para generar el derecho. Frente a la urgencia manifiesta, destacó que el Consejo de Estado en reiteradas ocasiones ha señalado que la urgencia no se puede utilizar cuando no hay un proceso de planeación adecuada.

Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Tiempo, señaló que lo ocurrido es falta de metodología, “este proceso fue empezado por este gobierno, los pliegos hechos por este gobierno y suspendido por este gobierno, entonces hay un proceso donde parece que no hay un capitán manejando el barco, el Presidente puede declarar insubsistente un funcionario, pero era de este Gobierno”. Detalló que al abrir este proceso se presentaron varias firmas, pero solo una tiene una calificación de 1000 puntos sobre 1000 puntos, que es Thomas Greg “el Presidente no podía derogar con un trino que no le gusta, es una facultad arbitraria del Estado contra la ley”.

Afirmó que suena mal que el presidente declare insubsistente al secretario general de la Cancillería por hacer lo que le ordena la ley, “es una muestra de absolutismo, si no toma decisiones de acuerdo con lo que quiere, se expone a salir del Gobierno, fue mal precedente por improvisación y porque se demostró absolutismo”. Por último, confirmó que la única forma que esta decisión se caiga es a través de la revocatoria directa en la que Thomas Greg manifieste que no quiere seguir con el contrato.

Rafael Nieto, abogado, exviceministro de Justicia y columnista, explicó que la ley colombiana permite que una sola persona jurídica se presenta a una licitación y aun cuando sea un único oferente y si cumplió, tiene derecho a que se adjudique el concurso u licitación, “la teoría del único proponente descalifica el proceso contractual y lo vuelve corrupto, eso es contrario al derecho. El Código establece que puede haber un único proponente en la licitación”.

El exviceministro detalló que los pliegos de condiciones los elaboró la Cancillería, “si había alguno que se ajustara a las reglas de juego, se debía adjudicar al que cumplía; eso era lo que reclamaba Zamora al canciller”, pues resaltó que en la medida que se cumplían condiciones de la Cancillería, tocaba adjudicar a Thomas. “Debo decir que me pareció desde el principio que los pliegos tenían un sesgo que favorecían a Thomas Greg y entonces estaban mal diseñados desde el principio, entonces tocaba buscar desde el principio un proceso que permitiera la participación de otros distintos, pero las reglas de juego favorecían al inicio a Thomas Greg”.

Para Andrés Caro, candidato a doctor en derecho por la Universidad de Yale, abogado, literato y cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, lo ocurrido es un síntoma de lo que es este gobierno, “no solo es imposición y frustración del Presidente ante el hecho de su voluntad y frustración de este gobierno, lo que hizo el secretario no fue solo adjudicar licitación, sino que revivió una desierta, revoca lo que hace Leyva, elimina mediante adjudicación la urgencia manifiesta y por lo tanto, lo que hemos visto es un Gobierno que hace mal un pliego, declara desierta de una mala manera una licitación que se inventó y después el mismo gobierno con este secretario general que pone Leyva echa para atrás el día que puede todas las resoluciones de los últimos seis meses”.

Resaltó que lo ocurrido es tan cómico que parece pensado porque le da la razón a Zamora, Leyva puede volver mañana y al Estado no lo demandan y el presidente caza una pelea. Sin embargo, planteó algunas dudas sobre el actuar del secretario general. “no es por desconfiar del secretario general que sale como adalid de moralidad, pero es raro y dicen que es una pelea entre Murillo y Leyva”.