Audiencia de formulación de acusación en contra del Carlos Mario Marín será en junio

Manizales

A través de su cuenta de X, Jorge Enrique Pava, quien denunció ante la Fiscalía al exalcalde de Manizales Carlos Mario Marín Correa por el posible delito de prevaricato por acción, anunció que en el mes de junio se realizará la audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta capital. La citación también fue para Julián Andrés Valencia.

Se recuerda que estas investigaciones, se iniciaron el pasado mes de noviembre de 2023, debido al parecer irregularidades encontradas por el ente acusador en el proceso de elección del Contralor Municipal de Manizales.

En una de las audiencias, la Fiscalía mencionó que eran argumentos suficientes para involucrar formalmente al entonces alcalde de la ciudad, Marín Correa en un proceso judicial, teniendo en cuenta que el delito del que se le acusó como funcionario público tiene sanciones que de encontrarlo culpable podría dar privación de la libertad, inhabilidades y hasta multas.

En la pasada diligencia, el fiscal que adelanta el caso, destacó que de aceptar cargos podría verse cobijado con beneficios como rebajas de penas de hasta el 50%, sin embargo al no aceptarlo, como fue en este hecho, tendrá la oportunidad de realizar su defensa según la ley.

La indagación comenzó también por una denuncia realizada por Jorge Enrique Pava, sobre las irregularidades en la elección del mencionado contralor, debido a que el Concejo municipal en el año 2021 no eligió a quien debía ocupar en propiedad este cargo y cuya responsabilidad pasó al exalcalde el cual debía elegir al sub contralor, pero pese a esto no lo hizo y eligió a un funcionario que tenía inhabilidades.

