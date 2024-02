Apenas me pusieron el disfraz de Hugo Lombardi, supe que es él quien manda: Julián Arango

T.V.

Se acerca el estreno de la nueva temporada de una de las novelas que ha marcado a varias generaciones, “Betty, la fea”, la nueva producción de Prime Video, que retoma la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, la cual marcó un hito en la televisión a nivel mundial. En esta oportunidad el actor Julián Arango quien interpreta de nuevo a Hugo Lombardi, diseñador de Ecomoda, deleitará a los amantes del estilo con su nueva colección en la Semana de la Moda de París 2024.

En dialogo con Caracol Radio Julián Arango, sobre como se sintió retomar el papel de Lombardi comenta, “como cuando a uno le ofrecen un personaje, uno piensa, bueno como estará 20 años después, cómo camina, si es más sosegado, más calmado, más inteligente, más sabio, entonces me puse a pensar y a pensar, pero apenas me pusieron el disfraz de Hugo, olvídate, yo ya no tengo nada que ver, Hugo, es él quien manda ahí, salió muy natural sin pensarlo”.

Sobre la presentación en la Semana de la Moda de París 2024, el personaje de Hugo Lombardi da su concepto, “este es un homenaje que la vamos a hacer a los artesanos de Ráquira, entonces vamos a manejar prendas que tengan caída, que tenga peso, que muestre lo que es ser de tierra fría, porque Colombia no es sólo el Caribe y el trópico, somos gente de tierra fría también, entonces llevaré un abrigo que diseñó Andrés Otálora con quien trabajamos esta colección, con unos diseños y estampados de los artesanos”.

La nueva serie de Prime Video “Betty la fea”, retoma la historia dos décadas después del desenlace de la serie original, presenciamos cómo la empoderada Betty continúa su vida junto a su esposo, Armando Mendoza, quien lidera la compañía. Además, se embarca en la reconstrucción de su relación con su hija adolescente, Mila, mientras enfrenta las dificultades que afligen a su empresa familiar y su vida personal.