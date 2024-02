En los próximos días serán contratados maestros para niños con discapacidad auditiva

Cali

Un grupo de padres y acudientes en compañía de sus niños con discapacidad, especialmente auditiva, llevaron a cabo un plantón frente a la Alcaldía de Cali buscando ser escuchados, ya que aseguran que ni con derecho de petición fueron atendidos sus requerimientos.

Con carteles que expresaban la necesidad y ganas de estudiar y de tener en las instituciones educativas oficiales personal especializado para atender a los estudiantes con necesidades especiales, se manifestaron durante varias horas.

Según manifestó Diana Carmona, una de las voceras del plantón, a la fecha no se han contratado los docentes especializados ni interpretes para esta población estudiantil, por ello no han podido comenzar su año lectivo. Les preocupaba que la respuesta de la Secretaría de Educación era que no se podían contratar y que debían estudiar en las mismas condiciones que los demás.

La secretaria de Educación Tatiana Aguilar, se reunió con los padres de los estudiantes que piden con urgencia la contratación de docentes especializados e intérpretes.

Se comprometió que a partir del 04 de marzo estará contratado todo el personal de apoyo que se necesita para todo el año escolar como los docentes de apoyo, intérpretes y modelos lingüísticos.

“A partir del próximo 4 de marzo ya estarán estas personas vinculadas a las instituciones educativas y podamos así, garantizar toda la prestación del servicio escolar de la mejor manera, para que los estudiantes se sientan más cómodos dentro del aula”, puntualizó la secretaria.