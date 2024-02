De 30 puñaladas un hombre asesinó a su vecino por defender una mascota, en Soledad

Justicia, eso es lo que pide la familia del hombre que fue asesinado tras recibir 30 puñaladas por defender a su mascota, en Soledad.

Con las horas se conocen más detalles del caso que tiene consternado al barrio Ciudad Paraíso, de este municipio. El día de ayer, Álvaro José González, un hombre de 50 años, fue asesinado con arma blanca por presuntamente un vecino, quien, al parecer, bajo los efectos de una sustancia alucinógena, agredió a Álvaro.

El dictamen de Medicina Legal indica que la víctima recibió al menos 30 puñaladas: 19 lesiones en el pecho, cinco en el abdomen, una en la cabeza y tres más en la espalda.

El señalado agresor fue identificado como Francisco Javier Bula, de 25 años. Mery Díaz, pareja de Álvaro, cuenta que él estaba sentado en la puerta de su casa, cuando el vecino pasó. La mascota de la víctima le ladró al señalado agresor y este reaccionó de forma violenta, tanto así, que Álvaro fue reducido en el piso mientras era agredido, según relató la mujer.

“Mi marido estaba en la puerta de la casa, yo salí con mi sobrina al último cuarto, luego cuando yo sentí el alboroto, nosotros salimos. Me dice mi hija, que ella vio todo, que la perrita de la casa se salió y mi sobrino la echó para dentro y el hombre le caminó a Álvaro; cuando yo salí del cuarto, ya él le estaba dando puñal en el suelo. Él corrió, pero leo siguió atacando”, explicó la mujer entre lágrimas.

Se conoció que el señalado agresor ya tenía antecedentes y también había estado involucrado en peleas con otros vecinos.

“Él vive en toda la esquina de la casa y anda enviciado. La mamá dice que él es loco, pero no es así, lo que anda es drogado. El otro día le causó heridas con machete a una persona y le cortó un dedo. Que no lo suelten, no lo quiero afuera”, dijo.

El victimario cuenta con antecedentes judiciales por hurto agravado en enero del 2022 y por porte ilegal de armas, en mayo del 2016.

