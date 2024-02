Gianfranco Peña y la ilusión de Patriotas: “Buscar un torneo internacional”

Gianfranco Peña le dio la primera alegría del año a Patriotas al marcar el primer gol del equipo en el año, y en asegurar el primer triunfo para el equipo boyacense. La anotación del jugador vallecaucano llegó al minuto 68 del partido sobre Millonarios.

En diálogo con el programa de domingo Caracol Deportes, el delantero habló de lo que significó el darle la primera victoria para el equipo desde que ascendió. “La verdad es un triunfo esperado. Sabíamos lo que nos estábamos, éramos el único tiempo que no había marcado gol en todo lo que va la temporada, no habíamos sumado. Pero bueno, para el equipo es una buena presentación de la mano del profe y todo lo que tratamos la semana todo se nos dio gracias a Dios”.

Peña respondió a los propósitos del equipo de cara a este año, en el que actualmente es el primer equipo en descender a la segunda categoría. “Las aspiraciones son mantenernos en la categoría. Y más adelante buscar un torneo internacional”.

El jugador de 23 años ha pasado por cuatro equipos en su carrera, América, Nacional, Borac de Bosnia y actualmente Patriotas. Explicó por qué no duro mucho tiempo en el fútbol internacional, y lo que le costó el poder continuar en Europa. “La verdad no dure mucho, fueron 6 meses que estuve allá, me afectó mucho el clima, la adaptación fue difícil, la verdad, la comida también muy duro”.

A su vez, recordó que fue lo que pasó por su paso en América, y la razón de su no continuidad en el equipo vallecaucano. “Pues en América fue como algo muy raro, porque a mí me quedaba tiempo de contrato con América y el profe Guimarães quería contar conmigo otro semestre más, pero, pues en ese tiempo mis derechos de formación pertenecían a Nacional. Como el equipo tenía libertadores, entonces no podían contratar jugadores, entonces me dijeron que volviera Nacional, que allá iba a tener más minutos de juego porque iba a tener libertadores que en América, pues no me iban a dar muchas chances de juego”.

Peña es oriundo de Quinamayó, pueblo ubicado a las afueras de Jamundí, un corregimiento ubicado a hora y media de la ciudad de Cali.“Es un pueblo muy acogedor, donde las personas son muy maravillosos, humilde, e incluso es el pueblo donde se festeja la Navidad en febrero. Es una tradición de la raza negra que por ese tiempo existía la esclavitud. Los habitantes de entonces no tenían el tiempo para festejar la Navidad en diciembre y si en febrero. Son cuatro días de celebración. Este año se celebró el 16 de febrero”.