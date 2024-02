Concejal “Fuchi” convoca a manifestaciones en Bogotá: “Usted no sabe quién soy yo”

Bogotá D.C.

El concejal Julián Forero, conocido como “Fuchi” arremetió contra un Policía de Tránsito de Bogotá que le hizo el pare el pasado miércoles 21 febrero en la Av. 68 con calle 13.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el concejal, molesto por el pare que el patrullero le hizo, le reiteró en varias oportunidades el cargo que ostenta en la corporación.

Después de ese bochornoso episodio, el concejal invitó a una movilización contra los abusos policiales, pues según él desde el primer momento el agente de tránsito fue grosero y le impuso el comparendo sin justa causa.

“Yo le pregunto señor patrullero ‘pasó algo, hicimos algo’ y la respuesta de él es ‘no entendió que se baje de la moto’ y lanza su mano a pagarme la moto, a quitarme la llave de una manera grosera y atrevida, en ese momento yo reacciono y le quitó la mano y le digo no señor, usted no tiene ningún derecho a quitarme la llave de mi moto” indicó el concejal a Caracol Radio.

Según Forero, apelará el comparendo por más de un millón de pesos que se le impuso de forma “injusta” en la madrugada del 21 de febrero. Asegura que el abuso policial no es nuevo en la ciudad.

“Si eso me pasó a mí, que de alguna manera soy visible, de alguna manera pues hago parte de una estructura en el Consejo presentando mi credencial, ¿cómo será un compañero motociclista que quizás no tenga la misma visibilidad? Estoy seguro que le quitan la moto, le ponen las esposas, lo maltratan, lo humillan y terminan un CAI golpeado como ya ha pasado en otros casos” indicó Fuchi.