Comunidad empezó cierres intermitentes en la Trasversal del Sisga

Tunja

Comunidades de los municipios San Luis de Gaceno, Sabanalarga y Santa María, decidieron empezar cierres intermitentes en el peaje San Luis de Gaceno, porque afirman que el gobierno Nacional y la Concesión Transversal del Sisga no les han entregado respuestas sobre las múltiples problemáticas que insisten, tiene la vía.

Según Milena porras, veedora de la Transversal, la comunidad decidió levantar las mesas de trabajo que se venían adelantando porque no existió avance, ni respuestas sobre las inquietudes de los habitantes, en diálogo con Caracol Radio explicó:

“Desde el pasado 15 de febrero nosotros habíamos manifestado la suspensión de las mesas teniendo en cuenta que ellos no tenían respuestas, entonces, se acordó que ellos iban a responder una serie de inquietudes que son las mismas que se vienen planteando desde hace muchos años atrás, nos dijeron que apenas tuvieran una respuesta la iban a entregar y que mientras tanto se iba a extender la resolución que se había adelantado del peaje desde el 19 de enero y que a partir del 19 de febrero que era el término que tenía esta resolución, pues se continuaba como veníamos, con las excepciones en el cobro del peaje; sin embargo, la sorpresa fue que el 19 de febrero ellos iniciaron a cobrarnos absolutamente a todos, incluidos los vehículos de la zona de influencia de los municipios de Sabanalarga, San Luis de Gaceno y Santa María, rutas escolares, lecheros, todos”, indicó.

La veedora manifestó que ni la Concesión, ni el Ministerio de Transporte, tuvieron en cuenta los listados y el censo de vehículos con excepción que les habían solicitado a los alcaldes de los municipios del área de influencia y a partir del pasado 19 de febrero empezaron el cobro pleno de la tarifa para todos los vehículos.

Milena afirma que la vía no tiene las condiciones que se prometieron cuando se socializó con la comunidad.

“Tuvimos seis mesas donde no se concluyó absolutamente nada, los puentes como se manifestó, no están incluidos contractualmente, hay obras que están pendientes de ejecutar, los pasos críticos, los pasos a un solo carril y todas las obras que están pendientes de que se adelanten no se encuentran incluidas dentro del contrato pero nosotros sí tenemos la obligación de entrar a cubrir con el cobro del peaje que no cumple las expectativas, ni la vía que finalmente se había socializado y se ha realizado”, afirmó.

Desde este domingo 25 de febrero empezarán cierres en la vía.

“Nosotros ya iniciamos el pasado martes (20 de febrero) justamente impidiendo el cobro del peaje, nosotros no estamos dispuestos a pagar, como lo hemos manifestado, nos parece un atropello, es una vulneración de nuestros derechos porque estar aplicando un peaje que no fue socializado, que está ubicado en el sitio que no es, un peaje que está iniciando el cobro de unas obras que no se han terminado (…) en este momento se están haciendo unos grupos de apoyo en el peaje que están manifestando el inconformismo a todo el usuario de la vida y no estaban permitiendo el cobro, pero a partir de esta tarde, vamos a empezar con cierres intermitentes que se van a ir incrementando en la medida en la que el Estado no nos ponga cuidado”, insistió la lideresa.

Además, denunció que el contrato de Concesión presenta, según ellos, vacíos jurídicos y que fue firmado en su momento, por el exdirector de la ANI que actualmente está siendo investigado por la Ruta del Sol.

“Una Concesión que tiene todos los vacíos jurídicos habidos y por haber, empezando porque es una Concesión que también es firmada por el antiguo director de la ANI (Agencia nacional de Infraestructura) que en este momento se encuentra imputado, investigado por la Ruta del Sol, el ingeniero Luis Fernando Andrade, los otrosí, los contratos, también fueron firmados por ese mismo señor, entonces, nosotros consideramos que es un atropello contra la comunidad”.