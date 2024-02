Yoreli Rincón y lo que significó convertir su primer gol en El Campín de Bogotá

Atlético Nacional comenzó con pie derecho su paso en la Liga Femenina. Las jugadoras del club antioqueño, encabezadas por Yoreli Rincon, vencieron contundentemente 0-4 a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

En diálogo con El Alargue, la jugadora de Piedecuesta, Santander, habló de lo importante que fue el primer triunfo para el equipo, la preparación que han tenido para el torneo, que en este año será el más largo en la historia, con una duración de seis meses, entre otras cosas. “Yo creo que de verdad lo que uno tanto piensa en verdad lo atrae, porque estuvimos pateando mucho en toda la pretemporada, porque en siete partidos de la Copa Libertadores nunca tuvimos un tiro libre así. Hice gol de tiro libre, pero fue lejísimos y muy hacía la banda”, respondió.

Los dos goles de tiro libre tienen un significado especial para la atacante, ya que era su primera anotación en el máximo escenario deportivo de Bogotá, donde se le negó el gol hasta su debut por Liga. “Nunca había hecho goles en ese estadio, ni con Selecciones, ni cuando jugué en Patriotas, ni cuando jugué con Huila, ni con junior. En el Campín nunca había podido marcar y es un estadio que desde niña inspira hacer gol, a jugar allí. Desde cuando tienes ese sueño de ser un futbolista profesional. Así que fue una noche mágica, la verdad, porque era un estadio que inspira y en ningún momento había podido tocar la red”.

Así como muchos jugadores que una vez terminan el entrenamiento se quedan a practicar los disparos de pelota quieta, asimismo Yoreli aplicó la misma fórmula para seguir perfeccionando este recurso. Desde hace años, la santandereana ha demostrado la técnica y potencia que tiene en sus pies a la hora de patear un balón.

“Hace como 20 días empezamos a poner la barrera y a cobrar todos los días. No hubo un día que no cobrará tiros libres con las arqueras. Nos quedábamos 15 minutos después, ellas también practicando los tiros libres, de cómo posicionarse, cómo taparlos también, porque igual es algo que a ellas le funciona. No nos imaginamos que tuviera la oportunidad de hacer dos goles de tiro libre. Todos los santos días lo hicimos durante la pretemporada y miércoles, de verdad, imagínate, hice el primer doblete que hago de tiro libre en mi carrera”, comentó Rincón.

En medio de la entrevista se le preguntó a la jugadora si ha visto la ejecución de sus goles, a lo que Rincón respondió con emotividad en su voz. “Sinceramente, si los he visto mucho, parecía niña chiquita. Después de 5 años, pues vuelvo aquí a Colombia y no sé, el miércoles sentí una alegría inmensa, yo creo que más de 10 veces lo vi”, confesó la número 10.

El pálpito antes del partido

“Sabíamos que íbamos a ganar y no porque fuéramos superiores a Santa Fe, sino por la seguridad que tenía el equipo y la confianza y lo que hemos trabajado. Teníamos completa seguridad de que íbamos a hacer un muy buen partido, se sentía y esos se siente desde el camerino desde el día anterior, la armonía del equipo. Pero sinceramente no pensamos que fuera un resultado en casa de ellas tan abultado a las actuales campeonas. Es un título y una etiqueta que nadie le puede quitar a Santa Fe hasta que no se acabe este campeonato 2024, ellas siguen siendo las actuales campeonas”.

La ausencia de las referentes por Selección

“No nos imaginamos que fuera así de abultado y pues ellas decían que les hacía falta Camila Reyes y pues eso se les dificultó mucho. A nosotros hacían falta tres jugadores realmente muy importantes de nuestra titular que es Daniela Montoya, nuestra capitana Marcela Restrepo y Ángela Barón de Selección Colombia. Entonces yo creo que igual estamos las dos con falencias, pero lo que te digo, no nos imaginamos que el resultado fuera a ser así”.