Luisa Blanco, clasificada a los Olímpicos: “Voy a representar a mi país de la mejor forma”

Luisa Blanco se clasificó con un cupo provisional a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de representar por primera vez a Colombia en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. La deportista de 22 años se convirtió, hasta el momento, en la única gimnasta en lograr una plaza en las justas que tendrán lugar en Francia tras quedar en la octava posición en la final individual femenina de all-around.

Blanco, nacida en Los Angeles, California, se convirtió en el deportista número 27 en lograr un boleto a las olimpiadas. En diálogo con Caracol Deportes, habló de su preparación, la rutina que está preparando para sus presentaciones y el significado de representar a Colombia.

“Mi preparación va día a día. Estoy en la Universidad de Alabama y tengo la oportunidad única de poder vivir en Estados Unidos y todavía representar el sueño colombiano y competir en los Juegos Olímpicos. Mi preparación va día a día, no estoy ejerciendo mucha presión, tengo confianza en mi habilidad y en mi talento, acá con mi entrenador tenemos un plan que me va a ayudar a los éxitos con la universidad y también en los Olímpicos”, inició diciendo.

Si bien el estudio de su segunda maestría no le permite estar con la misma dedicación al deporte, sabe que su propósito es llegar bien a París: “También estoy estudiando en la universidad, terminando mi segunda maestría y espero graduarme en mayo. Aunque no estoy dedicando el mismo tiempo que cuando tenía 16 años, el trabajo de ahorita es con un propósito, no dejo que mi tiempo lo desgaste”.

Respecto a la rutina que practica, comentó: “Mi esquema de piso, en competir acá en Estados Unidos, la universidad es muy diferente a la gimnasia olímpica, hay más energía y me gusta meter música latina, tengo una que es de Bad Bunny y la energía es muy atractiva. También el nivel de esquema, lo hago muy limpio y traigo algo de lo que hago en la universidad a los Olímpicos”.

Sangre latina: “Desde niña mi mamá me ponía canciones de Shakira y yo me ponía tratando de bailar como ella, moviendo las caderas, me encantaba todo. En si entrenar en Estados Unidos fue difícil, porque no hay muchas latinas, al principio me daba un poco de vergüenza porque las niñas no entendían mi cultura, pero he tenido más amor y es un honor ser colombiana y poner mi cultura en la gimnasia”.

Juzgamiento en los Olímpicos: “Desde que uno es pequeño sueña con los Olímpicos y no me importa qué bandera tengo, voy a mostrar y a representar a mi país de la mejor forma y me ha ayudado mucho. Estoy en Estados Unidos, pero voy con la mente abierta a darle con todo en los Olímpicos”.