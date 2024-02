Habló Sebastián Ramírez, abogado que demandó elección del alcalde y ahora es contratista

Tunja

En una extensa entrevista, el abogado tunjano Juan Sebastián Ramírez, protagoniza por estos días de un polémico escándalo por la firma de un contrato de prestación de servicios con Ecovivienda, luego de haber liderado una de las demandas que buscaba la nulidad del acto administrativo de elección del alcalde Mikhail Krasnov y que terminó solicitando el retiro de dicha demanda ante el Tribunal Administrativo de Boyacá días antes de la firma de su contrato, decidió explicarle a Caracol Radio su versión de lo que ha rodeado este escándalo.

En el mes de noviembre de 2023, Ramírez presentó una de las demandas que buscaba la nulidad del acto administrativo de elección del alcalde Mikhail Krasnov por presunta inhabilidad, ya que Krasnov, había contratado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, para el mes de diciembre de 2022, y, aunque para esta ocasión no quiso ahondar sobre lo que lo motivó, en su momento, para interponer dicha demanda, sí respondió que, según su criterio, posiblemente existía inhabilidad.

“Creo que no habría necesidad de esa pregunta porque en su momento cuando la noticia salió, el suscrito salió al aire también en muchos medios y el tema es porque pues posiblemente ocurría el tema de la inhabilidad y pues en ese sentido, en este ejercicio pues de una u otra manera, también, este tipo de acciones permiten la voluntad de retirar la demanda pues dado el caso que yo no podía pasar por encima de 28 mil tunjanos, de un proyecto de ciudad y de unas ideas que han sido, a mi parecer, ya con algunas decisiones y con algunas circunstancias, que el señor alcalde ha sido muy enfático y ha sido coherente desde lo que dijo en campaña hasta lo que ha empezado en su administración; pues el suscrito entrando a lo que tiene que ver con el retiro de la demanda pues no podía irrespetar la decisión de 28 mil tunjanos que decidieron darle la opción de cambio y que pues el señor Krasnov entrara a tomar las riendas de la ciudad para el cuatrienio 2024 – 2027″, explicó.

Si había manifestado, en su momento, que era su deber como ciudadano denunciar al evidenciar alguna posible violación de la ley por cuenta del alcalde Mikhail Krasnov para postularse como candidato y luego resultar electo, ¿qué lo hizo cambiar de opinión?

“Pues lo que me hace cambiar de opinión es lo que le digo, 28 mil tunjanos que decidieron que el señor fuese el alcalde de Tunja, una opción de cambio y pues de todos modos soy respetuoso también del tema de la democracia y tampoco podía coartarle el derecho a esas 28 mil personas que decidieron darle la oportunidad al hoy alcalde”, dijo.

¿Por qué no evaluó ese argumento antes de interponer la demanda de nulidad?

“Pues lo que le digo, el tema fue andando y ya detallando algunas circunstancias propias, inclusive desde lo que fue el acto de posesión, con el discurso del alcalde, pues me empezó a mostrar y ver que, pues teníamos mucho en común, sin que esto tenga que implicar nada de lo que iremos a hablar más adelante, sino simplemente pues viendo cómo ha sido mi forma de pensar y de actuar por la ciudad, empecé a detallar que había mucho en común entre lo que propone el alcalde y el suscrito, pero lo que le digo, eso no tiene nada que ver con lo que sumercé me irá a preguntar más adelante, que es el tema de la controversia de la denuncia penal que se radicó”.

Le preguntamos si esa cercanía de pensamiento que describe entre el alcalde Mikhail Krasnov y él como abogado, desvirtuó la posibilidad que consideró en un comienzo frente a una violación de la ley o posible causal de nulidad electoral y aseguró que sí.

“Pues podríamos decir, en principio, que sí, fue más pensando lo que le digo, en los 28 mil que decidieron votar por el alcalde, el respeto de la decisión de la mayoría y por eso obviamente esto es un juego en democracia y pues lo que elige la mayoría, al resto nos toca acatarlo así no estuviésemos de acuerdo, y pues esas son las reglas del juego, pensando en pro de la ciudad, con lo que demora también un proceso y lo que ha mostrado el señor Krasnov y vuelvo a insistir, sin que esto esté ligado a lo otro que me va a preguntar y que le iré a responder, pues hay circunstancias que llegan a demostrar que sí se quiere trabajar por Tunja y darle una cara nueva a la ciudad pues después de las últimas administraciones que han pasado, que creo que a muchos ciudadanos, incluyendo al suscrito, no nos gustó la forma de gobernar por tantos endeudamientos, obras sin cumplir o muchas promesas que quedaron en el tintero, pero nada más”.

¿Cómo hizo Juan Sebastián Ramírez para tener cercanía con el alcalde Mikhail Krasnov y luego terminar firmando el polémico contrato y quién le pide que trabaje con la Administración municipal?

“Pues yo he escuchado lo del correo electrónico de conectemos con el mérito, envíe mi hoja de vida, además porque yo tenía era cercanía con una amiga concejal e iba a trabajar con ella en su Unidad de Apoyo normativo, estaba cuadrando mi papeleo, incluso la acompañé a unas sesiones, estuvimos ahí y en lo que salimos, parece que a ella le preguntan que si el que estaba ahí era yo y le empiezan a preguntar, yo ni siquiera me enteré de ese contacto sino por ahí al día siguiente de que querían reunirse conmigo, hacerme propuesta, pero pues nada tenía que ver con el tema de la demanda, inclusive la concejal les envió mi hoja de vida, les pareció interesante y más porque ya la conocían del correo electrónico y demás, ya conociendo de todos modos el trabajo que ya se ha hecho en la ciudad con el tema de los empréstitos, con el tema de presupuestos, acompañando inclusive algunas veces a la veeduría La Esperanza y alrededor de Estancia del Roble, en comités con el tema de esas problemáticas, ya de una u otra manera tenían conocimiento de quién es Juan Sebastián Ramírez García en Tunja y eso, creo que es lo que motiva a que busquen hacer el contacto conmigo y quieran incluirme en el equipo de gobierno”, detalló.

¿Cómo explicar que para algunos contratistas de la Administración municipal el tiempo de espera para legalizar un contrato puede estar entre tres semanas, un mes, incluso más, mientras que para el caso particular del abogado Ramírez tardó solo un par de días?

“Pues el tema de tiempos es como le decía, como yo estaba adelantando también un tema del Concejo para trabajar con la concejal que le comento que es Laura Silva del Pacto Histórico, pues yo ya tenía adelantado mi papeleo y pues me dicen que me llaman de Ecovivienda, que vaya y me presente y en ese sentido pues como yo ya tenía papeleo adelantado pues por eso es que lo mío no se demoró, pero no fue que yo llamara la Alcaldía y apresúrenme aquí esto o lo otro, sino lo que yo le digo, ya había conocimiento de mi hoja de vida y demás y como yo ya estaba adelantando de todos modos también un proceso en materia contractual (…) pudo avanzar de manera más rápida que en otros casos”.

¿Se reunión Juan Sebastián Ramírez con el alcalde Mikhail Krasnov?

El abogado le aseguró a Caracol Radio que no se había reunido de manera presencial con el mandatario, sin embargo, reveló que sí sostuvieron comunicación, aunque no fue específico.

¿Qué piensa de la reciente denuncia penal por los delitos de Cohecho, Interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, entre otros, que fue recientemente instaurada en su contra y que vincula, además, al alcalde Mikhail Krasnov y al gerente de Ecovivienda?

“Pues contra eso, pues preocupante que una de las personas que interpone esa denuncia trata de verse como el más ético de la ciudad pero por lo menos, él participó en el Comité del voto en blanco para el año pasado en las elecciones regionales para el ámbito de Tunja y nunca fue capaz de recoger publicidad que colocaron en toda la ciudad y más en la parte del centro histórico, y, pues él también denuncia es por un tema de ética porque el suscrito sí estuvo en una línea de hacer oposición y aprovechar también las acciones judiciales para hacerle crítica a la Administración, pero de todas formas, como me llamaron y me dijeron – queremos que lo que usted hizo por fuera lo haga también por dentro de la Administración, que sea veedor y pues esté pendiente de lo que pasa para que podamos mejorar –, pues eso no le gustó al denunciante, es más por eso que interpone la denuncia, es más un capricho politico, inclusive discúlpame lo que voy a decir, es más de envidia que por otra cosa, porque legalmente yo no vería de dónde entra a tener peso la denuncia”, afirmó.

Además, Ramírez manifestó que en medio de esta última denuncia se violó la reserva sumarial del proceso.

“Habría que decir que también jurídicamente, ya con la publicación de la propia radicación de la denuncia, empezaron a violar la reserva sumarial del mismo e inclusive las pruebas que quieran presentar contra el alcalde o contra el gerente de Ecovivienda y contra el suscrito ya empezarían a tener un tinte de contaminación que podrían llevar incluso a que yo pueda solicitar nulidad de lo actuado y esas pruebas no puedan ser utilizadas en el proceso penal, en el caso de que se llegue adelantar, porque eso es un tema de reserva y deberían haber dejado que eso lo recibiera la Fiscalía, hagan reparto, empiecen a llamar a la gente (…) inclusive, sé a quienes van a llamar de testigos que incluso también hay otro periodista, obviamente sé quiénes son los otros implicados; entonces, en ese sentido, como ya se tuvo ese conocimiento, hasta esa circunstancia podría afectar mi presunción de inocencia y la de las otras personas vinculadas al proceso”.

Aseguró que está tranquilo y que ha actuado en derecho, apegado a la ley.

“Estoy haciendo bien mi trabajo y parece que pues ahora sí por lo menos en el tema de Ecovivienda, mi idea es entrar a colaborarle a la gente en los proyectos de vivienda que están esperando y por lo menos eso me trae tranquilidad, poder realizar mi labor de manera tranquila y juiciosa, ya con el tiempo, si toca ejercer la defensa en otros ámbitos pues se realizará con el respeto y la responsabilidad que siempre me ha caracterizado”, insistió.

Frente al requerimiento que le hizo el Tribunal Administrativo de Boyacá, afirmó.

“Pues ceñido a lo que dice el Auto, bajo la gravedad de juramento y con lo que le he dicho acá, el retiro de la demanda ha sido de manera voluntaria, acá no hay conflicto de intereses y no ha habido presión alguna y como le decía al principio de la entrevista pues también va ligado al respeto a la legitimidad de 28 mil tunjanos que decidieron darle la oportunidad al hoy alcalde electo de la ciudad de Tunja”.

Para finalizar reiteró que no ha considerado renunciar al polémico contrato y que si es necesario, se defenderá en derecho.