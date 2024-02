¿Cómo está la popularidad de Putin y Zelenski tras cumplir dos años de guerra?

Ucrania

Vladimir Putin ordenó hoy hace 2 años una incursión militar en el Dombás, región hasta ahora perteneciente a Ucrania, pero que desde el Kremlin insisten en obtener mientras aducen que no están de acuerdo con los planes de Ucrania con occidente.

La idea de adherir a Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea es algo que, por su parte, Volodímir Zelenski parece no negociar y por el contrario se ha mostrado firme frente a la opinión pública.

Más allá de las sanciones económicas y pronunciamientos desde Naciones Unidas Putin ha mantenido su ofensiva hacia Ucrania y lo ha hecho generando todo tipo de amores y odios, todo esto por el nacionalismo arraigado de muchos ciudadanos en Rusia y por otros que no creen que la guerra sea la solución.

Zelenski por su parte recibe apoyo dentro de su país, es visto como muchos como un héroe por alimentar el patriotismo y el pie de lucha de sus ciudadanos. Sin embargo, algunos sectores cuestionan sus decisiones por la falta de experiencia que tiene el presidente en el mundo de la política.

Además, en la percepción que se tiene tanto de Zelenski como de Putin, los temas humanitarios toman roles muy importantes, en este caso el alto flujo de migración y que tanto se respeta a los civiles en el marco del derecho internacional humanitario, es algo que no ha beneficiado a Putin ante la mirada de la comunidad internacional.

Según el portal de Datos Statista, el país que tiene el mayor número de cruces fronterizos, entre Ucrania y Europa central y oriental, es Polonia, el cual ha recibido a 17.293 personas a corte del 24 de diciembre de 2024.

Cifras de Statista. Ampliar

Además, el reporte más actual de esta casa de datos, con información de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señala que, hasta el 15 de febrero de 2024, han fallecido 10.582 personas en territorio ucraniano desde que Rusia invadió el territorio. 19,875 personas han sido arrestadas.

Ampliar

¿Han afectado en Rusia o no estas cifras a Putin y cómo ven los Ucranianos a Zelenski?

Oscar Palma, investigador, conferencista y consultor en seguridad, defensa, estrategia y conflictos internacionales con doctorado en Relaciones Internacionales por el London School of Economics and Política Science, y Master of Arts en Estudios de Seguridad Internacional por la Universidad de Leicester, habló en Caracol Radio sobre como está la popularidad de estos dos mandatarios.