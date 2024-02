Citas médicas a la misma hora de audiencia: las evasivas de la fiscal Monsalve

JUDICIAL

A la Fiscalía y a la representación de víctimas les llamó la atención que la fiscal Angélica Monsalve y su agente del CTI, de manera recurrente y coincidente tienen citas médicas justo a la misma hora en que deben comparecer a la audiencia de imputación de cargos en su contra.

La fiscal Monsalve y su agente del CTI Pablo Elías Calderón son investigados por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.

De acuerdo con la Fiscalía, habrían alterado los interrogatorios que rindieron Martín Ricardo Manjarrez, y Yonn Jairo García, dos de los investigados por el denominado caso del “Cartel de los vehículos blindados”, para presionarlos y aprovechando su cargo, accedieran a una imputación de cargos, acogieran a un principio de oportunidad y delataran a otras personas.

La Fiscalía en varias ocasiones ha intentado imputarle a la fiscal Monsalve por este caso, y ayer al investigador del CTI, pero esas diligencias no se hicieron porque los dos procesados presentaron excusas médicas programadas a la misma hora de la audiencia.

De acuerdo con la normatividad colombiana, una cita médica, odontológica o para realizar exámenes no es excusa válida para no asistir a una diligencia judicial, mucho menos si no es prioritaria porque puede programarse a una hora diferente. Distinto es, por ejemplo, una incapacidad, pero no, una cita médica.

(Código de Procedimiento Penal) ARTÍCULO 291. CONTUMACIA. “Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, en cuya presencia se formulará la imputación”.

Excusas a la misma hora de la audiencia

En el caso de la fiscal Monsalve, el primer intento de imputación fue el 22 de enero de 2024 a las 9:00 am, la audiencia fracasó porque la indiciada dijo no tener abogado y no saber por qué la investigaban.

El 9 de febrero, fue la segunda citación para imputación, Monsalve no asistió porque supuestamente tenía programada cita médica.

Y el pasado 22 de febrero de nuevo por cita médica programada a la misma hora de la audiencia (8:00 am). Alegó que era impostergable porque padece de “serios problemas de salud relacionados con una persecución judicial”.

Ayer estaba prevista la audiencia en contra del investigador del CTI, Pablo Elías Calderón, la imputación estaba citada a las 9:00 am, pero no se llevó a cabo porque justo a la misma hora, el procesado dijo que tenía un examen de laboratorio clínico.

La Fiscalía volverá a radicar las solicitudes de audiencias de imputación, y de seguir los aplazamientos por parte de los procesados, no se descarta que de nuevo se solicite a un juez aplicar la figura jurídica de la contumacia.