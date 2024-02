La comunidad evidencia la cantidad de explosivos dejados por los ilegales en Segovia

Antioquia

La comunidad de la vereda Las Manuelas de Segovia sigue bastante atemorizada por la cantidad de artefactos explosivos que dejaron los grupos ilegales Clan del Golfo, ELN y disidencias en la retirada del territorio tras las confrontaciones. Algunos están a vista de todas las personas, pero otros ni se alcanzan a observar, lo que es más peligroso para los campesinos.

Esta es la misma vereda donde esta semana un campesino pisó una mina y quedó herido luego de salir a trabajar tras varios días de confinamiento. Las comunidades temen salir a sus propios predios para evitar correr la misma suerte de esta persona.

“Nos informan sobre el hallazgo de un campo minado en la vereda Las Manuelas, que es donde en estos momentos se concentra gran parte de la confrontación armada. Pues la situación evidencia lo que la comunidad está diciendo, que no pueden salir a trabajar, no pueden salir de sus casas, de sus veredas, y que la situación de riesgo no ha desaparecido”, contó Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y Vocero de la Fundación Sumapaz.

Por ahora se desconoce qué grupo instaló este campo se ha sabido que tanto las guerrillas como el Clan del Golfo a instalado estas minas antipersona para evitar el avance de uno u otro grupo en los territorios, pero que es la comunidad la que queda vulnerable con estas prácticas, precisamente el señor Zapata aprovecha para solicitar de manera urgente un desminado humanitario.

“Yo creo que es importante que se realicen gestiones exclusivas para que se establezcan protocolos de desminado humanitario que impida que esto afecte la vida y la integridad de los habitantes de esta zona”.

Cabe recordar que la alcaldía de Segovia también ha estado haciendo gestiones para que se realice ese desminado antes de que más campesinos se vean afectados con estos artefactos.