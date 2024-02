Grupo ilegal le dio 72 horas a un líder social para que abandone el municipio de Toledo

Antioquia

Según la información suministrada por el mismo líder en diálogo con Caracol Radio, le dieron 72 horas para que abandone el territorio, de lo contrario sería víctima de represalias armadas. Así se lo hicieron saber mediante un mensaje enviado a su celular desde un contacto que se identifica como Autodefensas Gaitanistas de Colombia subestructura Edwin Román Velázquez Valle.

“A mi whatsapp me llega una amenaza donde me advierte de que no debo de seguir haciendo acompañamientos o actividades comunitarias y sociales en el territorio, dado que ya hay un control por parte de un grupo armado denominado AGC, el cual advierte de no hacer caso y atentaría contra mi vida”, relató el líder social.

La víctima que solicitó protección de su identidad, indica que esta es una estrategia de los grupos al margen de la ley para evitar que los líderes puedan trabajar con y por las comunidades en la ruralidad de la Antioquia profunda y también le envía un mensaje de terror a las comunidades.

“Porque esto se está volviendo de paisaje, y que genera un riesgo y genera un temor en la participación social en los territorios, en la defensa de los territorios y más en la vida comunitaria de los territorios más apartados de Antioquia y en la Colombia, por favor”.

El líder ya instauró la denuncia ante la fiscalía, pero teme por la seguridad de su familia, además, se queja de las rutas administrativas para lograr una protección efectiva.

“Y me parece muy preocupante porque en el norte de Antioquia se ha venido presentando esta persecución a los líderes sociales, ambientales y comunitarios. De alguna forma se está volviendo paisaje y vemos que la institucionalidad tan solo lo marca en cifras, en números, pero no se toman las medidas correspondientes, no hay los canales de atención efectivos ante esta problemática, que los entes territoriales, departamentales y nacionales sean efectivos en garantizar las actividades de nosotros los líderes sociales en Colombia”.

Finalmente solicita garantías de seguridad para los líderes que están en los territorios para poder seguir ejerciendo esa labor social y comunitaria en los territorios, especialmente rurales como es su caso.