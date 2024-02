Falcioni se acuerda de James Rodríguez y bromea con su deseo de ficharlo en Banfield

James Rodríguez durante su paso por Banfield. (Photo credit should read MIGUEL ROJO/AFP via Getty Images) / MIGUEL ROJO

Julio César Falcioni, director técnico de Banfield, se acordó una vez más de James Rodríguez, jugador con el que coincidieron en los inicios del colombiano y con el que fueron campeones del fútbol argentino con el Taladro. El técnico bromeó sobre la posibilidad de fichar al colombiano y a Sergio Agüero, quien podría regresar al fútbol profesional.

Sobre la confianza que le depositó a Agüero años atrás en Independiente, recordó, en diálogo con TyC Sports. “Le pregunté si se la bancaba por el peso de esa camiseta y se agrandó, me dijo que sí. La historia del Kun es muy particular, es muy buena, linda. Yo digo que me tocó darle la posibilidad, creo que el cabezón Ruggeri lo metió 15 minutos, pero yo lo metí 38 partidos y a partir de ahí, ahí se hizo grande, fue al Atlético de Madrid y empezó a recorrer Europa”.

Agüero revolucionó el fútbol argentino con un video publicado en su canal de Twitch, donde habla con su cardiólogo y este le dice que hay una posibilidad de volver a jugar fútbol a nivel profesional, sobre esto también habló Falcioni, citando además a James.

“Me haría muy bien que pudiera volver al fútbol y a jugar, así que después le voy a pedir el teléfono a ver si quiere venir a jugar a Banfield, junto con James, y los juntamos los dos. Reeditamos parejas”, comentó entre risas.

Sí hubo contactos con James

Julio César Falcioni comentó días atrás que había hablado con James sobre la posibilidad de regresar a Banfield; sin embargo, en ese entonces no se pudo llegar a un acuerdo, además porque, según comentó Falcioni, el colombiano tenía una alta posibilidad de regresar a Europa. Finalmente, el colombiano decidió continuar su carrera en el Sao Paulo de Brasil.

Tras debutar como profesional en Envigado, James Rodríguez jugó más de un año en Banfield, entre el 2008 y el 2010, siendo campeón del fútbol argentino en la temporada 2009, bajo el mando de Falcioni.