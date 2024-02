En Cali no habrá sanciones por uso de vidrios polarizados en los vehículos

Cali

Debido a la polémica, que despertó un video que se hizo viral en redes sociales sobre el uso adecuado y reglamentario de los vidrios polarizados en los vehículos particulares, la Secretaría de Movilidad aclaró que en Cali no se hacen operativos ni se sanciona el uso de los mismos desde hace 10 años.

No hay multas hasta el momento por polarizado de vehículos en Cali



@MovilidadCali adquirirá equipos de medición para realizar operativos, comunidad argumenta películas oscuras por motivos de seguridad





Durante el control político a la Secretaría de Movilidad en el Concejo, los ediles pidieron al secretario de la dependencia que fuera él mismo quien aclarara, si en la ciudad se implementarán operativos y sanciones por el uso de polarizados, la incertidumbre se generó porque la ley que lo exige está vigente.

Sin embargo, los concejales, al igual que la ciudadanía pidieron que la medida no se aplique, ya que el uso del polarizado en los vehículos particulares en Cali, se viene usando como una medida de seguridad.

La concejal Alexandra Hernández, dijo que ella hace parte del más del 80% de personas que se sienten inseguras en la ciudad, más siendo mujer “hago parte de ese 84.1% de caleños que se siente inseguro y que no está de acuerdo con que no podamos tener nuestros vidrios polarizados. Entonces quiero que se estudie, yo creo que este Consejo tiene que ser escuchado en una norma como estas, en una ciudad donde la inseguridad reina”.

Por otro lado, el concejal Henry Peláez, manifestó que le alegra que ya se ha dicho que en Cali no se van a cobrar sanciones por uso de vidrios polarizados, pero solicitó al secretario Tabares, que fuera él quien confirmara el rumor “eso ha sido noticia por todas partes y ahora se dice que no, que realmente eso no se va a dar, lo cual me alegra mucho, que no se vaya a multar a la gente por los polarizados, porque estos en Cali son un tema realmente de seguridad”.

Entre tanto, el concejal James Agudelo, reiteró el sentir de inseguridad en la ciudad y una de las opciones para sentirse más seguro es oscurecer los vidrios de los vehículos para que, quien quiera cometer un robo, tenga dificultades para ver quién va en él o qué lleva dentro “qué va a pasar con los polarizados en la ciudad de Cali, es como dice el asesor, el doctorado Hadad? o usted, como secretario nos puede decir, si se va a empezar a implementar las multas de los polarizados, se van a comprar los equipos o definitivamente vamos a entender que en la dinámica de inseguridad que tenemos en la ciudad no es posible ahora implementar una acción de estas”.

Ante esta solicitud el secretario de Movilidad Wilmer Tabares, aclaró que no se ha pensado realizar operativos y sanciones en torno a los vidrios polarizados “La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali no está ni va a realizar comparendos, ni va a elaborar infracciones por vidrios polarizados, oscurecidos o entintados”.

Sin embargo, reconoce que como autoridad de tránsito se está haciendo una omisión de la ley “la infracción sigue vigente en el Código Nacional de Tránsito, en la Ley 769, sigue el código de infracción vigente que es el literal B numeral 10 de la resolución 3027, sigue todavía la norma que expidió en su momento el Ministerio de Justicia para el tema de los polarizados y los permisos”.

Aclaró Tabares que como ciudadano comparte las opiniones de los caleños y como usuario de un polarizado, es consciente de que está cometiendo una infracción, pero señaló que las autoridades no cuentan con los medios tecnológicos para adelantar operativos y controles “debemos avanzar en que el Congreso modifique, derogue o cambie esa normatividad, porque a toda luces todos los organismos y todas las autoridades, estamos haciendo una omisión y eso también es preocupante, ya no como un ciudadano más, sino como una autoridad de tránsito”.

"Hay que tratar de ajustar la ley de los polarizados en Colombia por la seguridad de los ciudadanos... No habrá multas por este hecho Cali"



Secretario de @MovilidadCali frente a rumores de operativos





En definitiva, el secretario de Movilidad Wilmer Tabares, aseguró que no se van a comprar los fotómetros que se necesitarían para identificar el porcentaje del polarizado. Que por el momento hay otras prioridades para la Secretaría como cinemómetros, utilizados para la medición de velocidad; alcohosensores, los cuales permiten medir la concentración de alcohol en el cuerpo; y otros elementos para la seguridad vial y prevención.

Muy sensata la decisión de no adelantar operativos de control a vehículos polarizados en #Cali debido a la inseguridad en las vías.

