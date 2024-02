¿Cuándo hay luna llena en febrero? Fecha y mejores lugares para verla en Bogotá

A pocos días de que finalice febrero, y según el calendario lunar del mes, el mundo entero podrá vivir un espectáculo astronómico: se trata de la segunda Luna llena del año. La cual llamará la atención, especialmente, porque la Tierra estará posicionada exactamente entre el Sol y La Luna, la cara visible de la Luna reflejará la cantidad máxima de luz solar de todo el ciclo, haciendo que sea muy brillante, así lo explica National Geographic.

Además de su gran brillo, también será en una microluna, un término opuesto a una superluna, esto significa que el satélite estará en su punto más alejado de la tierra, algo que astronómicamente se conoce como apogeo, y que hará que la Luna tenga un tamaño más pequeño al que se ve habitualmente.

Esta Luna, al igual que la mayoría de los fenómenos lunares, recibe un nombre en particular que se deriva principalmente de las características de la Luna o de la temporada en la que ocurra, en este caso, el nombre con la que se conoce se deriva de la estación en la que ocurre.

Cómo se llama la luna llena de febrero

Este fenómeno astronómico recibe el nombre de luna de nieve debido a diversas razones, la principal es debido a las fuertes nevadas que suelen ocurrir en febrero, cuando aun el hemisferio norte se encuentra en invierno, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, febrero es el mes con más nieve en Estados Unidos, así lo explica el Old Farmer’s Almanac, un almanaque de agricultores que toca temas como el clima y la agricultura.

Igualmente, recibe otros nombres relacionados, principalmente con animales, y que fueron dados por culturas nativas estadounidenses, estos incluyen Luna del águila calva, Luna del oso, Luna del mapache y Luna del ganso, entre los más populares.

Otros nombres con las que se conoce a esta Luna llena son la Luna hambrienta y la Luna huesa, y están relacionados con la dificultad que tenía la población para conseguir comida en esa época debido a las fuertes nevadas.

Fecha Luna llena

La próxima Luna llena y la única del mes de febrero será el próximo sábado 24 de febrero y se trata de la última llena del invierno para los países del hemisferio norte, dando paso a la primavera. Se espera que sea visible desde horas de la mañana y que su brillo ilumine el cielo en horas de la noche. Para disfrutar de esta Luna, no es necesario utilizar instrumentos astronómicos, como telescopios.

Tenga en cuenta que, según la astrología, las noches de Luna llena son perfectas para realizar rituales para atraer lo que quiere en su vida, como dinero y suerte, pues es un momento en el que hay un gran flujo de energía.

Dónde verla en Bogotá

Los lugares para disfrutar de la Luna llena de febrero lo más recomendable es que busque puntos altos, puede tener en cuenta los lugares en los que se pueden ver el atardecer en la ciudad, serán una buena opción por su altitud y porque habrá menos contaminación lumínica, estos incluyen Monserrate y Guadalupe.

Otra de las opciones para disfrutar de esta luna es la Torre Colpatria, que está abierta al público los sábados desde las 12 del mediodía hasta las 8:30 p.m. Tenga en cuenta que para poder subir a este mirador deberá cancelar el valor de la entrada.

También puede buscar lugares que no tengan mucha contaminación lumínica, es decir que no haya mucha luz a su alrededor, esto facilitará no solo ver la Luna, sino que podrá ver las estrellas.