Buscan tumbar la mesa directiva del Concejo de Ibagué

Ibagué

El abogado Antonio Paris radicó ante el Tribunal Administrativo del Tolima una demanda de nulidad electoral con el fin de tumbar la elección de Arturo Castillo como presidente porque habría existido una mala interpretación del estatuto de oposición y en el proceso de William Santiago como segundo vicepresidente por permitir que repitiera en la mesa directiva en dos años consecutivos.

“La elección del presidente en palabras concretas tiene fundamento en una mala interpretación del articulo 18 de la ley 1909 o Estatuto de la oposición porque para el 2 de enero no se tenían las calidades ni del postulante o del postulado que exige esta norma, porque no basta en su momento el concejal William Rosas diga que es de oposición, los derechos de oposición nacen y lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral cuando quede registrada ante el Consejo Nacional Electoral y por eso no se puede validar esta elección”, dijo París.

También se buscará la caída del segundo vicepresidente, en este caso del coronel William Santiago, porque fungió también en esta misma dignidad el año 2023, por lo que también deberá enfrentar este proceso ante lo contencioso administrativo.

“Están haciendo una mala interpretación del artículo 28 de la ley 136 de 1.994 porque el hecho que cambie el periodo constitucional, no quiere decir que se pueda elegir a un concejal en dos periodos consecutivos ósea año 2023 y 2024 como ocurre con William Santiago”, aseguró.

Finalmente, sostuvo que si el tribunal toma una decisión distinta a su posición jurídica lo reconocerá, porque no es un capricho ni un tema personal, solo se busca es la aplicación de la ley.