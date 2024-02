Análisis: ¿Se puede implementar la reforma a la salud en Nueva EPS y EPS intervenidas?

El presidente Gustavo Petro entregó la primera gran tarea al nuevo superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal. El funcionario deberá encargarse de implementar el modelo preventivo de salud en las EPS que actualmente están intervenidas por el ente de control y vigilancia, además de la Nueva EPS que ahora es presidida por Aldo Cadena.

En Caracol Radio consultamos con expertos acerca de la viabilidad que tiene esta iniciativa, considerando las facultades de administración de la Superintendencia Nacional de Salud y la normativa vigente para el modelo de salud que actualmente funciona en el país.

Para el especialista de salud de Harvard, Ramón Abel Castaño, la propuesta tiene sentido en la medida que está cumpliendo con las disposiciones de la ley 1438, la cual establece el marco normativo para que se puedan consolidar los equipos de salud territoriales y mejorar la infraestructura de la atención primaria. Pero, advierte que esta no es una novedad de la reforma a la salud.

El experto habló sobre la viabilidad de la propuesta, “hay unos municipios del país en los que, por ejemplo, el 90% de su población está afiliada a la Nueva EPS y en esos casos será sencillo poder implementar los equipos médicos en territorio. Si a eso le sumamos que hay 4 EPS que están intervenidas y que también están contempladas en la estrategia, habrá departamentos como Antioquia o Cauca donde implementar el modelo será más fácil”, según dijo Castaño.

Sin embargo, el especialista en sistemas de salud advierte que todavía no se tiene claro cómo en estas EPS (Nueva EPS, Savia Salud, Asmet Salud, Famisanar y Emssanar) se podría garantizar el acceso a la mediana y alta complejidad. Agrega que, en este punto no están dadas las condiciones normativas y que solo podría desarrollarse si se surte con éxito el proceso legislativo para la transformación de las aseguradoras y el sistema de salud.

Desde el sector académico también analizaron el planteamiento que hizo el Presidente de la República. Destacan que la propuesta tiene viabilidad y que incluso se podría pensar en una articulación con las EPS privadas que no están intervenidas para desarrollarlo.

“Lo que el presidente Petro plantea es factible. Considero que no es implementar completamente la reforma, pero si la parte más neurálgica de la reforma que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria. Es un trabajo de articulación entre las entidades territoriales, el trabajo de salud pública como vacunación, brigadas para salud y el trabajo que realizan las EPS en promoción y prevención. Esto en Bogotá, se está haciendo”, indicó Tatiana Andia, profesora de la Universidad de los Andes y experta en salud.

A propósito, desde la agremiación de las EPS del régimen contributivo (ACEMI) coinciden con los análisis que apuntan a que esta instrucción no es realmente novedosa y es en realidad darle cumplimiento a la normativa actual del sistema de salud.

“Hemos insistido desde el inicio de la discusión de la reforma, en que muchas de las estrategias que se buscan implementar con el proyecto pueden hacerse vía reglamentación de la normatividad existente. Particularmente con la atención primaria, la promoción y la prevención se pueden desarrollar bajo el marco jurídico actual. Esa instrucción del presidente es, sencillamente, un desarrollo de la reglamentación actual y lo único que esperamos es que no se transgreda la ley en lo que corresponde a las funciones dentro del sistema”, dijo Ana María Vesga, presidenta de ACEMI.

Ante la instrucción del presidente también han surgido posiciones críticas, que están relacionadas con las funciones y alcances que tiene la Superintendencia Nacional de Salud. Exsuperintendentes de salud señalaron que las EPS intervenidas no son sinónimo de entidades que estén controladas por el Estado.

“Es grave el mensaje del presidente, porque abre la puerta a que el Estado sea demandado. Es evidente que la Superintendencia Nacional de Salud no puede coadministrar, no interviene las EPS para administrarlas y por ende no es controlante. Las EPS intervenidas tienen un representante legal, es un auxiliar de la justicia, y es una persona autónoma e independiente cuya función tiene que ver con proteger la vida y la salud de los colombianos”, argumento Fabio Aristizábal, exsuperintendente de salud.

Sobre lo anterior, Aristizábal plantea que con los últimos mensajes que ha dado el gobierno sobre las EPS, valdría la pena saber ¿Por qué si esas EPS que están intervenidas no están cumpliendo con su función qué motivo esta evitando su liquidación?