Velasco niega que nueva ministra del Deporte sea cuota de algún partido político

Colombia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó que la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, sea cuota política de alguna colectividad. Lo anterior, en medio de versiones que señalan que ella es cercana a un grupo de congresistas del Partido Conservador.

“Me alegra saber que nuestra nueva ministra del Deporte designada, o por lo menos en la página web colgada de la Presidencia, es una mujer con una gran experiencia en los Juegos Paralímpicos. Ha trabajado toda su vida en esos temas y no hay necesidad de explicar que no tiene la representación política de ningún partido en partido en particular, porque no la tiene”, aseguró Velasco.

El ministro de la política señaló que la decisión de designarla fue una determinación exclusivamente del presidente Gustavo Petro.

“No nos sentamos institucionalmente con ningún partido a pedirle una candidatura. El presidente en su libre decisión la llamó, lo que si les quiero decir es que es una mujer con unas inmensas capacidades”, añadió.

La hoja de vida de Luz Cristina López ya está publicada en la página de la Presidencia de la República.