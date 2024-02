Rafael Pérez confirma la grave lesión que sufrió ante Santa Fe: no juega más este semestre

Junior sufrió un doble golpe en El Campín ante Independiente Santa Fe. Además de caer goleado 3-0, perdió al defensa Rafel Pérez, quien sufrió una delicada lesión que lo mantendrá fuera de las canchas, al menos, por el primer semestre del año.

Apenas iban dos minutos de partido cuando se presentó la acción, Pérez intentó despejar una pelota y la pierna derecha se le quedó trabada en el campo de juego, recibiendo todo el peso del cuerpo. Las imágenes hacían temer lo peor. El mismo jugador, en diálogo con Win Sports, confirmó su lesión.

“Con mucho dolor, muy triste, son momentos que, la verdad, no se los deseo a nadie, me tocó a mí, hay que aceptarlo. Fue una jugada y fueron imágenes bastante fuertes, yo las vi después en el hospital. Es bastante rara también, el pie de apoyo me queda bastante lejano del otro pie. En un momento yo quiero levantar el pie, pero todo el peso lo tenía sobre el pie de apoyo. Ahora mirar para delante”, explicó sobre su molestia.

Mientras que confirmó que sufrió la fractura de tibia y peroné. “El dictamen ayer mismo lo sabíamos. Tuve una fractura de tibia, peroné y, si no estoy mal, también de un ligamento. A tener fortaleza, a ser paciente y a mirar para delante”.

Rafael Pérez fue uno de los refuerzos más importantes de Junior para la presente temporada, tras retornar al equipo procedente de San Lorenzo de Argentina. El cartagenero de 34 años había disputado seis partidos de Liga, todos de titular, en el presente año.