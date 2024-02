Distribuidores minoristas de combustible rechazan cambio en medida de pico y placa

El cambio de horario en la medida de pico y placa para la ciudad de Pereira y el municipio de Dosquebradas, anunciado recientemente por el Área Metropolitana, y que empezará a regir a partir de este 26 de febrero, no fue bien recibida por el gremio de distribuidores minoristas de combustible.

José Alberto Arias Tabares, presidente ejecutivo de Imzacom, Distribuidores de Combustibles Agremiados, y vocero de Fendipetroleo Nacional, calificó la modificación de facilista, y aseveró que se convierte en un día sin carro que afecta al empresario, por lo que rechazan esta decisión.

El nuevo pico y placa como ya lo habíamos anunciado aquí en Caracol Radio Pereira, va desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. es decir todo el día, buscando disminuir los altos índices de movilidad entre Pereira y Dosquebradas, mejorando el tránsito vehícular, y evitando las congestiones generadas en varios momentos del día, sin embargo dice Arias que esto no ayuda a la reactivación económica que busca el gremio por todos los medios y que no han logrado con éxito además por la subida en los precios de los combustibles.

Recordemos que las vías que estarán excluidas del pico y placa son: Viaducto César Gaviria Trujillo, avenida del Ferrocarril, la variante La Romelia - El Pollo, vía Pereira - Armenia hasta el sector de punto 30, variante Condina, vía El Tigre - Cerritos y la intersección glorieta San Joaquín - Alcalá.

Los días de restricción no tendrán modificación alguna, es decir: lunes 0 - 1, martes 2 - 3, miércoles 4 - 5, jueves 6 - 7 y viernes 8 - 9.