Denuncian indiferencia del INDER y la LAB en presunto caso de acoso de entrenador de bolos

Medellín, Antioquia

La madre de una menor de edad en Cali, denunció que esta presuntamente fue acosada por Santiago Mejía, un ex instructor de la Liga Antioqueña de Bolos, en octubre del año pasado. A raíz de dicha denuncia, han surgido multiplicidad de voces que identifican presuntamente al señor Santiago como quien las acosó. Las acusaciones provienen de Cali y Antioquia. Las primeras se remontan al 2014. El acoso se presentaba presuntamente a través de propuestas indecentes y peticiones de fotos intimas a las víctimas.

Adriana Ramos, madre de la víctima, quien radicó una denuncia en la fiscalía general por estos hechos, explica cómo se enteró del presunto acoso al que era sometida su hija, según ella por él entrenador Santiago Mejía: “Por una llamada que me hicieron desde Kwait y que estaban en ese momento en un mundial de bolos allá y una deportista le dijo a otra jugadora que Santiago Mejía estaba acosando a una niña de la liga de bolos del Valle y se dan cuenta que es mi hija. Inmediatamente vengo y abordo a mi hija y ella entre llanto me da el celular y me dice que efectivamente este señor ya llevaba acosándola varios meses, pero la tenía amenazada y por eso pues la niña no me había contado.”.

Las amenazas en las que, al parecer, incurría el entrenador de la Liga Antioqueña de Bolos, Santiago Mejía, con respecto a la menor, era que si comunicaba la situación a sus acudientes no iba a ser tenida en cuenta para eventos deportivos de su disciplina en próximas competencias o que eso no le convendría para su carrera deportiva.

Caracol Radio contactó vía telefónica al implicado en la denuncia Santiago Mejía como presunto responsable, quien no quiso referirse al caso con respecto a lo que se le acusa y solo dijo que su abogado le había recomendado no dar declaraciones.

Otra fuente consultada, quien ha solicitado no revelar su identidad por ser deportista de esta disciplina, indicó que una madre de otra joven que asegura también haber sido presuntamente acosada por el señor Mejía en Medellín, le ha expresado su inconformidad frente al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín INDER y a la Liga Antioqueña de Bolos, por su presunta indiferencia y falta de compromiso de dichas instituciones ante la situación de acoso sexual, a pesar de que conocen este caso desde el año pasado; argumenta que el acusado frecuenta la bolera del INDER en el barrio Belén sin restricción, donde entrena la menor.

Le puede interesar: ¡Los cogieron mal parqueados! en 2024 van 230 inmovilizaciones y 1602 comparendos en Bello

Este medio de comunicación logró conversar con la madre de la menor presunta víctima de acoso por parte de Santiago en Medellín, con respecto a la respuesta de las instituciones INDER Y la Liga Antioqueña de Bolos. La mujer le pidió a Caracol Radio proteger su identidad y alterar el tono de su voz para que sus declaraciones no afecten la vida y la carrera deportiva de su hija.

“Tienen una total indiferencia frente a una situación tan delicada como es el acoso sexual a menores. El INDER dice que el entrenador no tiene ningún vínculo con el INDER, por lo tanto, no tiene por qué tomar ninguna medida al respecto. La liga que es la más cercana a los deportistas es la que más indiferencia ha mostrado frente a los hechos, lo único que hicieron fue separar a la persona de su rol de entrenador y de su rol de jugador, y eso porque la federación sacó una resolución”.

Agrega que lo que buscan todas las víctimas es el respaldo de estas instituciones para proteger a los deportistas de este tipo de situaciones y buscar rutas claras de ayuda en caso que se vuelvan a presentar.

También nos contactamos con Humberto Vallejo, presidente de la Liga Antioqueña de Bolos con respecto a este tema, pero Vallejo, luego de enterarse que este medio también había contactado a otros miembros del órgano administrativo de la institución en busca de diferentes versiones, decidió no permitir el uso de dicha entrevista en la que exponía su punto de vista.

Mauricio Osorio, Vocal del órgano de administración de la Liga Antioqueña de Bolos si declaró con respecto al tema: “Nosotros cuando conocimos por internet lo de la federación, lo que hicimos fue que inmediatamente desistimos de los servicios del entrenador, y el entrenador renunció luego al club y por lo tanto quedó desvinculado”.

Caracol Radio se contactó con el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín en búsqueda de la declaración del director Eduardo Silva Meluk con respecto a la situación denunciada contra el señor Mejía y el ingreso a las instalaciones de la bolera en el barrio Belén, además de las garantías que piden las presuntas víctimas. A la fecha de publicación de este informe, el INDER no ha permitido una entrevista con el señor Silva.