Alexis Henríquez: “Millonarios celebró la Superliga como si fuera la Libertadores”

La rivalidad entre Atlético Nacional y Millonarios es una de las más fuertes en Colombia. En los últimos años, han definido cuatro títulos, con saldo ganador de dos triunfos para cada uno. Uno de esos fue la Superliga del 2018, que coronó al cuadro bogotano como campeón luego de una emocionante serie.

Luego de seis años de aquella final, Alexis Henríquez, capitán del equipo antioqueño en ese entonces, se refirió en entrevista con Unbreak Oficial al significado de la obtención de la Superliga, que fue ganada por el cuadro embajador en la edición del 2024 contra Junior.

“La Superliga no la celebra nadie. Yo perdí la Superliga con Millonarios, ¿qué me va a doler a mí perder la Superliga? Y se fueron celebrando de acá... ¡No sí, ganaron la Libertadores! Si después tú no ganas la Liga, la Copa. Pero si en la Liga te va mal, la gente no le importa. Y si tú no le ganas a los equipos importantes para la hinchada, pueden ganar títulos, que la gente te lo va a cobrar”, manifestó. En esa oportunidad, el cuadro bogotano ganó con las anotaciones de Roberto Ovelar.

En la misma entrevista, Henríquez se refirió al cambio de modelo en la interna de Nacional, mostrándose confundido. “No sé qué está pasando adentro porque si ya ganaron de una manera, por qué cambian, quiero que me lo expliquen. Me reúno con jugadores de la generación de nosotros y no entendemos. Si tú tienes un jugador joven y lo rodeas bien y ganas, no te va a valer 5 millones de dólares, si no te vas a gana 10, como pasó con Marlos. Yo no entiendo la verdad”, agregó.

Alexis Henríquez incursionó en la dirigencia técnica e hizo parte del cuerpo de entrenadores de Lucas González, tanto en Águilas Doradas como en América de Cali en el 2023. Habrá que esperar si continúa de la mano del bogotano en una nueva aventura o decide emprender en solitario como técnico.