Se levanta medida de Placa Día para transporte público colectivo

Cúcuta

Después de varias reuniones entre las empresas de transporte público y la Alcaldía, se derogó el artículo 8 del decreto 0212, que implementa la medida de placa día para los vehículos de transporte colectivo.

Las conversaciones se desarrollaron luego del anuncio de una Hora Cero por parte de los buseteros, quienes aseguran la medida representaba millonarias pérdidas económicas, sin ser uno de los principales factores de contaminación como lo determinaba el decreto.

“Se llegó a la conclusión que realmente no estamos en una alerta roja por parte de los informes de Corponor, lo otro, es que el parque automotor colectivo no es el que está contaminando, aquí a la Terminal de Cúcuta llegan vehículos de otras partes del país, está la informalidad que no cuenta con los controles tecno mecánicos, están las volquetas, las tractomulas, todo el parque automotor” dijo a Caracol Radio Marco Tulio Escalante, gerente de Corta Distancia.

La aplicación del placa día en vehículos de transporte público colectivo dejaba sin servicio aproximadamente a siete mil personas al día, de los sectores más alejados de la ciudad.

“El compromiso nuestro es un servicio esencial que debe estar con la protección del estado, llegar a las zonas menos favorecidas, porque es el medio de transporte de estas personas. El compromiso de nosotros es el apoyo para combatir la informalidad y poder llegar a esas zonas periféricas de Cúcuta” puntualizó Escalante.

Por medio de sus redes sociales, la Alcaldía de Cúcuta hizo el anuncio oficial de la decisión y los monitoreos que se estarán realizando a los Centros de Diagnóstico Automotor y vehículos emisores tipo diesel.