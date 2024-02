Teatro de Santa Rosa de Cabal fue inaugurado sin redes de energía y ascensor sin funcionar

Pereira

Más de ocho años tuvieron que esperar los habitantes de Santa Rosa de Cabal para que finalizaran las obras en el teatro José Jorge López, el espacio cultural más importante del municipio que fue finalmente inaugurado por la Gobernación de Risaralda el pasado 22 de diciembre de 2023.

Pasados casi dos meses del evento, el teatro no ha podido ser abierto al público porque tiene detalles en obra blanca que no han sido finalizados, el ascensor no está en funcionamiento y no tiene un sistema de cableado eléctrico instalado aún porque están a la espera de una autorización de la empresa de energía CHEC para hacer las acometidas de la red de energía.

Julián Quiceno, integrante de la veeduría ciudadana, explicó que la inauguración del teatro se hizo con una planta de energía que llevó la Gobernación, pero que el espacio no ha sido entregado totalmente a los santarrosanos.

“No está la autorización de la CHEC para poder utilizar la energía. La inauguración se hizo con una planta que trajo la Gobernación, pero al día de hoy no hay electricidad allá. También hay unas cosas de obra blanca que no se han terminado en el segundo piso, falta pulir detalles, hay partes sin culminar en la infraestructura que son ya incumplimiento del contratista porque la Gobernación ha estado pendiente. Hasta que no tengamos certeza sobre el cableado eléctrico, no se va a poder entregar el teatro al municipio”, puntualizó.

La obra aún pertenece a la Gobernación de Risaralda y la entrega es responsabilidad del contratista. Desde la Secretaría de Infraestructura del departamento indicaron que, según los trámites que faltan y las autorizaciones de la CHEC, el teatro está finalizado y entregado el próximo mes de abril.