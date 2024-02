Presidente de Llaneros responde por qué no se dio el fichaje de Teófilo Gutiérrez

Llaneros, actual equipo de la segunda categoría, estuvo bajo el ojo de muchos tras el posible anuncio de Teófilo Gutiérrez como nuevo jugador. Finalmente, hubo un cambio de planes y el jugador firmó con el Real Cartagena.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, fue consultado de por qué no se dio este fichaje. “‘Teo’ fue muy receptivo con nosotros, muy querido, y le presentamos la idea del equipo, Pero pues, los números estaban un poquito de alejados, y era un riesgo para nosotros de asumir”.

“Yo conversé con él en varias oportunidades. Digamos, yo tenía que reunir una serie de patrocinadores. Ustedes saben que Llaneros es un equipo tipo A, que sus recursos son limitados. Yo me reuní con los patrocinadores, unos me dijeron sí, otros tres me dijeron que no y pues ahí empezó la diferencia que era sustancial. Decidimos no correr un riesgo que a la larga ustedes saben que en el fútbol si uno no gana, pues se le van quitando a uno las opciones de poder sumar”, añadió el máximo dirigente del equipo.

Trujillo reveló el valor de los salarios que paga en la plantilla de su equipo, el cual a partir de poco menos de dos salarios mínimo, a cifras mucho más altas. “Yo tengo jugadores acá desde dos millones y medio hasta 25 millones mensuales. Eso depende mucho de la calidad del jugador, de cómo ha sido la trayectoria dentro de su equipo, todos esos aspectos influyen, pero más o menos esos son los rangos que tengo acá”.

Uno de los sueños y objetivos del presidente es llevar a Llaneros a la primera categoría por primera vez en la historia, un hecho que estuvo cerca de concretarse el año anterior en la final perdida ante Patriotas. “Hemos estado muy cerquita, hemos estado peleando la final. Nos hace falta ese plus de jerarquía por así llamarlo, aunque tengo jugadores extraordinarios. De los que dicen “venga podemos dar ese último pasito”. No se pudo (el fichaje de Teo), pero yo estoy convencido de que el equipo que tenemos puede dar una sorpresa muy importante. Aquí no es como empieza y no como terminan diciembre”.

Por último, Trujillo contó cómo ha sido el promedio de asistencia del equipo en la segunda categoría del fútbol colombiano. “Nosotros jugamos los primeros dos partidos en Yopal y tuvimos aproximadamente 7500 por partido. Y las mujeres tuvieron una asistencia de 4300 personas en Yopal”. La cifra promedio de asistencia en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé ha sido de entre 10 a 11 mil personas por partido.