¿Por qué el presidente Gustavo Petro ternó a 3 mujeres para la Fiscalía?

“He escogido tres mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de Fiscal General de la Nación”, dijo el presidente Gustavo Petro en el momento de presentar ante el país el nombre de las tres mujeres opcionadas para ser el reemplazo de Francisco Barbosa.

Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, según el mandatario, tienen un común denominador: “todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia”.

Las juristas, según explica Kenneth Burbano Villamarin, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, cumplen con los requisitos de ley para ser elegidas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Actualmente, no hay motivos para devolver la terna, se debe continuar con el proceso de votación, dado que las candidatas cumplen con los requisitos generales de idoneidad y no tienen cuestionamientos que impliquen la devolución por razones éticas”, asegura el abogado.

De hecho, resalta que ya se intentó mediante una acción de tutela, promovida por el magistrado Gerardo Botero, de la sala laboral de la Corte Suprema, que se devolviera la terna al presidente porque estaba integrada solo por mujeres, acción judicial que no prosperó en el Consejo de Estado.

El mensaje político de Petro con la elección de la terna

Petro ha destacado la independencia de las tres mujeres que escogió. Detrás de la propuesta, para los analistas, es claro que quiso dar un mensaje político, en el que ha insistido en poner al género femenino en el centro de conversación.

En la terna incluyó a la exfiscal que investigó a los generales acusados de los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia, Ángela María Buitrago; a la exfiscal que investigó las masacres del Aro y Trujillo, Amelia Pérez; y a Luz Adriana Camargo, al frente de investigaciones de ‘parapolítica’ en nuestro país y en Guatemala.

Las tres juristas ternadas además de contar una amplia trayectoria en la Fiscalía tienen un factor en común que otras ternas no tuvieron: todas son penalistas y han sufrido graves amenazas y señalamientos por sus investigaciones.

En una reciente declaración desde Múnich, Alemania, el presidente Gustavo Petro las volvió a defender y aseguró que no ha presionado para que se elija a una de ellas. Aseguró que el compromiso de su administración es con el cumplimiento de la Constitución.

“Nosotros no hemos hecho, sino cumplir la Constitución (…), hemos ejercido nuestro derecho constitucional al presentar una terna. Es fundamental que, independientemente de la elección final, las personas propuestas no estén vinculadas al crimen. La integridad de los órganos de investigación es crucial para evitar que el país se vea sumido en la violencia”, expresó el presidente.

Así mismo, dijo que las tres juristas son “personas muy decentes: mujeres con experiencia. Ese es nuestro derecho constitucional y hay una obligación de la Corte de escoger dentro de esas personas”.

Otro mensaje que ha querido dar el presidente con la elección de las togadas, es el de independencia judicial, tanto así que pidió que para juzgar a sus familiares involucrados en investigaciones penales activas, nombraran un fiscal ad hoc, para evitar un conflicto de interés.

Petro ha asegurado que no conoce a las juristas: “se me ocurrió presentar una terna que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política ni familiar conmigo. Un mensaje diferente al pasado”.

Incluso expertos como Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para América Latina, asegura que se trata de una “terna que es muy diferente a la tendencia que se ve en América Latina: en El Salvador, en Guatemala, en Venezuela, en Nicaragua (…) es una terna integrada no solo por tres mujeres sino tres mujeres idóneas, que cumplen los requisitos y que son una prenda de independencia”.

El otro mensaje que envía Petro con la terna es que el énfasis de la Fiscalía debería estar en investigar la conexión entre el poder y la criminalidad. Las tres ternadas tuvieron a cargo casos difíciles que involucran nexos criminales con bastiones del establecimiento y no se amedrentaron.

Los retos que le espera a la elegida no son menores: cambiar la percepción ciudadana sobre la eficacia de la Fiscalía, con base en datos reales sobre su gestión y además deberá colaborar armoniosamente con el ejecutivo, sin que se le señale de intervenir en las investigaciones que involucran indirectamente al presidente.