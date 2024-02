¿En qué casos los padres pueden recibir una herencia? Estas serían las condiciones

Al tener que enfrentar la pérdida de algún ser querido, también llegan diversas tareas, papeleos y situaciones que se deben afrontar, una de ellas es reclamar los bienes y hasta deudas de quien fallece. Por lo que surgen dudas como quienes puedes recibir la herencia.

Aunque nadie quisiera vivir el luto por la muerte de un hijo, diferentes circunstancias han hecho que más de un padre deba pasar por esto, por eso le explicamos en este artículo en qué casos pueden recibir la herencia.

Si la persona fallecida dejó por escrito que sus padres heredarían sus bienes, el proceso es fácil y solo es cuestión de legalizar. El testamento usualmente se hace por escritura pública y ante notariado.

“El Código Civil dice que primero debe cumplirse el testamento, es decir, se da privilegio a lo que quiso hacer la persona fallecida”, dice José Manuel Guanipa, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad de La Sabana.

No obstante, se respeta si se cumple con la legítima, un derecho de los descendientes y los ascendiente de recibir una parte.

¿En qué casos los padres pueden recibir una herencia?

El Código Civil estipula que cuando no existe testamento, los primeros beneficiarios de la persona fallecida son los hijos legítimos, no legítimos y extramatrimoniales. En caso de no tener hijos, siguen los ascendientes, es decir los padres y el cónyuge.

Si están vivos padres y cónyuge, podrán recibir cada uno el 33% de la herencia. En caso de no tener pareja y los dos padres estén vivos, será un 50-50; o de solo estar vivo uno, tendría todo el derecho de recibir sucesión.

“Si se ponen de acuerdo, van a la notaría y hacen un documento de partición. En este declaran que son herederos de esa persona, consignan junto con el escrito las actas que demuestran el parentesco y llevan a cabo la distribución”, agrega José Manuel Guanipa,

En Colombia, los padres siempre tienen derecho a heredar a sus hijos, sin importar si hay o no testamento. El Código Civil colombiano establece un orden de sucesión que determina quiénes son los herederos legales de una persona fallecida. En este orden, los padres ocupan el segundo lugar, después de los descendientes (hijos o nietos).

Casos específicos en los que los padres heredan:

Hijos solteros sin descendientes: si un hijo fallece sin estar casado y no tiene hijos, sus padres heredan la totalidad de sus bienes.

Es importante tener en cuenta que el orden de sucesión legal puede ser modificado por un testamento. Si una persona deja un testamento, puede designar a sus padres como herederos, incluso si no son los herederos legales.

Cada caso puede presentar situaciones especiales o dudas específicas, por lo que siempre si nacen dudas sobre sus derechos como heredero, consulte con un abogado.