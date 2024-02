Denuncian parálisis en la prestación de servicios de salud en varias EPS de Cúcuta

Cúcuta

Crece la preocupación de los usuarios de la salud en la ciudad de Cúcuta por la falta de atención en varias de las EPS, lo que genera una crisis para el sector.

La parálisis en la prestación de los servicios en las empresas ha llevado a que se haga un llamado de atención por parte de representantes de los sindicatos de usuarios. Hasta cinco horas han asegurado algunos de ellos, deben esperar para recibir un ficho, sin importar si son personas en condición de discapacidad o de la tercera edad.

“Sabemos que la reforma a la salud nos tiene en una ambivalencia, pero esto no es argumento para que EPS como Compensar, Coosalud, Nueva EPS y Sanitas, estén negando la atención de lo que es pacientes de tercer y cuarto nivel. Nosotros sabemos que llega a la primera consulta de médico general, a la segunda un examen diagnóstico de paliativo, pero cuando hay que hacer resolución, no están ellos recibiendo su atención y su vida llega a estar en riesgo” dijo a Caracol Radio Aristídes Hernández, representante de Anthoc.

Agregó que es preocupante la falta de intervención por parte de las autoridades nacionales para mitigar esta problemática.

“Desafortunadamente la salud en Colombia es un negocio, y si no hay una autorización por parte de las EPS, pues la IPS no lo va a hacer, y menos en una clínica privada, porque eso es un negocio y ellos no van a trabajar a medias, y como no hay un ente de vigilancia que obligue, los atienden ya cuando están en etapa agónica” finalizó Hernández.