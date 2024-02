Bolívar, libre de discriminación por orientación sexual en el deporte: Gobernación

Bajo la consigna de “Sentir y pensar diferente no afecta tu rendimiento como deportista”, personas con Orientación Sexual e Identidades de Género Diversas de Bolívar, la Gobernación de Bolívar, liderada por el Gobernador Yamil Arana Padauí, conmemoró el Día Internacional contra la discriminación en el deporte, en las instalaciones de la Cancha del Templo Menor del Fútbol de Alameda La Victoria.

El evento fue instalado por la Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas Salas; el Gerente de Iderbol Ariel Zambrano; el Secretario de la Igualdad, Liner Campo y Nilson Simancas Castro, deportista destacado de la comunidad de orientación sexual e identidad de género diversa en el país, quien se desempeña en el club deportivo Lobos de México.

El objetivo de este tipo de eventos es sensibilizar a toda la comunidad del deporte en el repensar de los valores y prácticas violentas que se encuentran en varias disciplinas, en las que por pensar y sentir diferente respecto a la orientación sexual y la identidad de género son condenados mediante estigmatización, exclusión, violencia física y/o psicológica.

“Esta es una oportunidad para recodarles a todos los bolivarenses que somos iguales, que el deporte es diverso y que no hay personas con orientación sexual e identidad de género diversas, sino seres humanos con talentos y virtudes que nos regalan experiencias, grandes triunfos y victorias”, manifestó la Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas Salas.

Agregó: “En el Gobierno del Bolívar Mejor vamos a garantizarle a todos los bolivarenses sus derechos, sin importar su raza, color, sexo, orientación sexual, origen étnico, edad, idioma, religión, opinión, origen social o discapacidad. Es por ello que con la estrategia “Respeto al Sentir y Pensar” diseñada por la Secretaría de Igualdad en su dirección de inclusión, queremos fomentar la sensibilización en temas de violencia por prejuicios, enviando un mensaje contundente para disminuir los actos de abuso, violencia y discriminación basada en género que se da en las disciplinas deportivas a personas con orientación sexual e identidad de género diversas”.

A su turno, el Gerente de Iderbol, Ariel Zambrano Meza, sostuvo que el Instituto está trabajando en una política deportiva con componente ancestral, tradicional y de inclusión. “Estar en este evento es muestra de que el Bolívar Mejor tiene una política de inclusión y de respeto hacia el sentir y pensar diferente; entre todo constituimos resultados, desde el Instituto estamos trabajando un política deportiva con el componente ancestral, tradicional y de inclusión para que haya una política orientada, y de esta manera tener un valor para que estas disciplinas basadas en el respeto puedan seguir creciendo, y podamos construir ese tejido social de la mano del Bolívar Mejor”.

Homenaje al futbolista Nilson Simancas Castro

Durante el encuentro deportivo, la Gobernación de Bolívar hizo un homenaje al deportista arjonero Nilson Simancas Castro, quien desde los cuatro años se ha formado en el deporte y hoy nos representa en México.

“He llorado porque siempre había soñado con este tipo de espacios, esto es un trofeo más, desde hace mucho tiempo lo deseaba para que las personas sepan que nosotros somos excelentes deportistas y nos desempeñamos en cualquier faceta porque nosotros somos luchadores y guerreros, porque por cada piedra que nos lanzan armamos un castillo de oportunidades para acabar con esos rechazos. Siempre me he preocupado por salir adelante y mi sueño es tener mi equipo de la comunidad diversa, Dios me ha dado la oportunidad de participar en varios torneos, y quiero decirles que yo todo lo que me propongo lo logro”, anotó Simancas Castro.

El primer gobierno en tener Secretaría de Igualdad

Luego de la creación del Ministerio de la Igualdad, el gobierno del Bolívar Mejor se sumó con el primer secretario de igualdad, que hoy trabaja arduamente en la política de inclusión en conjunto con otras dependencias.

“La compañía de Nilson Simancas significa un sentir y un pensar diferente, este es el camino que abrirá las puertas de la inclusión, este será el inicio de muchos espacios por la orientación de nuestro gobernador, quien dijo que seríamos los primeros en tener esta secretaría y hoy me han honrado en representarlos, la invitación es que nos juntemos y desde nuestras diferencias tolerarnos y abrazarnos; necesitamos trabajar de la mano de Iderbol para construir en la política de inclusión”, precisó Liner Campo Tejedor, Secretario de la Igual de la Gobernación de Bolívar.

El evento culminó con un partido recreativo entre la Liga Femenino Elite FC, Liga Masculina Expreso Rojo y el equipo de fútbol de los municipios de Arjona y Villanueva, representando la diversidad de la comunidad de Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa.

En el marco de este gran encuentro, se anunció el acuerdo interinstitucional para apoyar, a través de dotación deportiva y formalización de clubes deportivos diversos, en los diferentes municipios del Departamento de Bolívar.