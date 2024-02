Presidente de Jaguares pide la cabeza de Fernando Jaramillo: “No es idóneo para el cargo”

El partido Nacional vs. Jaguares, pactado inicialmente para el jueves 22 de febrero, tuvo que reprogramarse debido a que el conjunto antioqueño tiene que cumplir con el juego por la ronda 2 de la Copa Libertadores ante Club Nacional de Paraguay. El hecho de ubicar el duelo por la fecha 8 de la Liga colombiana en otra fecha, generó un rechazo por parte de la institución de Montería, en cabeza del presidente Nelson Soto, quien emitió un fuerte comunicado al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, criticando la decisión y asegurando que no van a aplazar el encuentro.

En diálogo con El VBar Caracol, el presidente de Jaguares volvió a referirse a la situación y habló con contundencia, pidiendo incluso la cabeza del máximo dirigente de la Dimayor. “Por supuesto que la quiero”, inició diciendo. “Es una persona que no es idónea para el cargo, lo dije en el momento de elección. Mi voto fue en contra, no porque tenga nada en contra de Jaramillo, es una gran persona, pero no es un hombre apto para el fútbol y lo he dicho todas las veces que he podido”.

Cuando se le preguntó por los aspectos en los que no está de acuerdo con Jaramillo, respondió: “No me gusta que estén cambiando estatutos, que estén cambiando las órdenes de asamblea, no me gusta que nos andemos acomodando a este si y este no. Estamos en una industria en la que tiene que girar todo en torno a no beneficiar a nadie y perjudicar a otros. Yo siempre en las asambleas, todo lo he dicho y ustedes ya conocen que él ha cambiado decisiones, que no están con los estatutos ni a lo que maneja el fútbol”.

Jaramillo, “atornillado en el cargo”

Respecto al apoyo con el que cuenta para cambiar de presidente de la Dimayor, comentó: “La última elección, la votación que se hizo, quedó 17 en contra con 19 a favor. Él había prometido que en diciembre renunciaba y se consiguió unos votos adicionales y se quedó en el cargo incumpliendo su propia palabra que renunciaba en diciembre porque quería salir por la fuerte del frente y no por la puerta de atrás”

“Él (Jaramillo) tiene una autoridad que lo faculta de acuerdo a estatutos y normas que se marcan en asambleas. Esas órdenes o instrucciones son las que él debe ejecutar, todo lo que salga de ahí está en contravía de lo que ordena la asamblea y los mismos estatutos. Cuando tiene 17 votos en contra, uno sabe que hay una gran mayoría inconforme. Terminó atornillado en el cargo”, complementó.

Calendario establecido

El reclamo de Soto hacia Jaramillo radica en que el presidente de Dimayor manifestó previo al inicio del campeonato que no se iban a aplazar partidos y por eso se habilitaba la inscripción de 35 jugadores. ”Tenemos un director deportivo que tendría que hacer eso y un presidente que haga eso (considerar partidos internacionales). En la última asamblea el mismo doctor Jaramillo dijo que no se iba a aplazar ningún partido. El director deportivo dijo que no se podían aplazar”.

“Ellos (Nacional) tienen 35, nosotros 30, más los de la sub-20, tiene grandes jugadores, ajustan 50 jugadores y no hay derecho a cambiar un partido cuando se dijo que tiene la facultad, con el número de jugadores, de cumplir con la Liga y el torneo internacional. Hay que ser honestos, yo me estoy jugando el descenso y para mí no es igual enfrentar a Nacional con su nómina titular, que enfrentar a Nacional con un equipo alterno donde hay más posibilidad de obtener algún punto o algunos puntos”

Amaños de los partidos: “Es un tema grave que hay que atacar desde cualquier punto de vista. Nosotros tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de Dimayor, trasladarlo a Federación Colombiana de Fútbol y por supuesto, a través de ellos dos, instalarlo al nivel de la Fiscalía. Es un tema muy delicado en el que uno no se puede atrever a hacer afirmaciones cuando pruebas contundentes no existen. Es un tema que suena, que se escucha, pero que no tiene pruebas para llevarlo al feliz término. Le corresponde a la Fiscalía que haga sus investigaciones y que aplique el rigor de la ley al que intente hacer amaño de partidos”.