Precio del dólar HOY en Colombia 2024: ¿subió o bajó? Tasa de cambio y precio

En lo que va del 2024, el precio de dólar ha estado muy cerca de los $4.000 pesos, manteniéndose durante los primeros dos meses del año entre los $3.822 pesos y los $3.940 pesos. Entérese del precio del dólar hoy, la tasa de cambio y algunas predicciones que han hecho los expertos sobre esta divisa en la siguiente nota.

¿En cuánto abrió el dólar hoy, 20 de febrero?

La divisa cerró el día de ayer en 3.918,10 pesos, ubicándose $0.26 pesos más abajo que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera, que estaba en $3.917,84 pesos.

En la mañana de este martes, 20 de febrero, la Superfinanciera fijó una tasa de apertura de $3.910 pesos, lo que significa que bajó $7 pesos con respecto a la tasa de ayer. Vale recordar que esta tasa se calcula sobre las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que negocian en el mercado cambiario colombiano.

Este lunes, 19 de febrero, no hubo cambios en la TRM ni en el valor de la divisa porque en Estados Unidos era festivo. La razón de festividad fue el Día de los presidentes, día oficial del cumpleaños de Washington. Esta celebración se realiza el tercer lunes de cada febrero.

Debido a que es festivo, la Superintendencia no calcula TRM y lo que hace es mantener la que certificó el último día hábil. Por esta razón, no se vieron mayores cambios en el valor de la divisa desde el 17 de febrero. En comparación con la semana pasada, la tasa no presentó grandes variaciones, se mantuvo entre los $3.909 pesos y $3.929 pesos, que fue el punto máximo en la semana.

Finalmente, el Banco de la República señala que el promedio móvil del precio del dólar durante los últimos 20 días es de $3.928 pesos, presentando una devaluación del año completo de -20.35% y del año corrido de 2.51%.

Cierre del precio del dólar hoy, 20 de febrero

En la tarde de este martes, se conocerá el precio con el que cerrará la divisa. En el transcurso del día, actualizaremos esta información para que pueda tenerla a primera mano.

El precio del dólar en comparación con el 2023

Para esta misma fecha, pero en 2023, el precio del dólar estaba en $4.918 pesos colombianos, siendo uno de los puntos más altos que alcanzó esta divisa durante el año, de acuerdo con datos históricos registrados por el Banco de la República. En lo corrido del año, la tasa representativa fijada por la Superfinanciera no ha alcanzado los $4.000 pesos, aunque sí ha estado muy cerca.

¿El dólar alcanzará nuevamente los $4.000 pesos en 2024?

En la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, se señala que la tasa de cambio de enero cerró en $3.926 pesos, llegando a un valor máximo el 18 de enero, con $3.969 pesos, y un mínimo el 1 de enero, con $3.822 pesos.

Los analistas de este centro independiente de investigación económica y social consideran que la tasa de cambio en este mes se ubicará entre los $3.916 y los $3.982 pesos. Para el cierre del 2024, se espera que la tasa alcance los $4.071 pesos, presentando un aumento frente al pronóstico que se tuvo en el mes anterior, que fue de $4.025 pesos.

Por otro lado, el Banco de la República señala que la inflación en el país continuará descendiendo, lo que contribuirá en la ausencia de aumentos fuertes de la tasa de cambio. Según las proyecciones de esta entidad, la tasa de cambio para el 2024, oscilaría entre los $3.920 a los $4.031 pesos.