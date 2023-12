Perspectivas económicas 2024: los retos que enfrentará el país

Continuamos con los especiales de fin de año en Hora20 en los que miraremos al 2024. El turno es para la economía y las finanzas de las personas. Se analizó lo que viene en términos de inflación, tasas de interés, crecimiento económico y ecosistema empresarial, una mirada las perspectivas de crecimiento a nivel global, la influencia de las potencias, del choque de relaciones entre China y Estados Unidos, así como lo que se puede esperar en términos de inversión.

En lo económico Colombia cierra un año con las tensiones entre gobierno, trabajadores y empresarios por la negociación en el aumento del salario mínimo; en octubre se confirmó la caída de la economía que viene desde el tercer trimestre y la junta directiva del Banco de la República, por primera vez desde septiembre del 2020, redujo la tasa de interés en 25 puntos básicos, cerrando el año con una tasa de referencia del 13%. La llegada de la pandemia trajo graves consecuencias a la economía que se siguen sintiendo y que se prolongarían durante el 2024. Las proyecciones de crecimiento económico son máximo del 2% según el FMI. Un escenario que junto a otras cifras todavía no alejan al país de una eventual recesión, aunque estimaciones del BBVA Research estiman que las condiciones del comercio, de inversión y económicas podrían mejorar a partir del segundo semestre del año.

El panorama del 2024 enfrenta también la necesidad de mayor inversión, impulso al sector de la construcción, confianza inversionista y del consumidor, así como políticas para enfrentar las consecuencias que traiga el fenómeno de El Niño, el aumento en los precios del ACPM, la estrechez energética y el impacto que recibamos de las decisiones geopolíticas que terminan impactando a la economía.

Lo que dicen los panelistas

Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República, exviceministra de general de Hacienda y Crédito Público, asociada senior en Dattis, planteó que en términos de inflación hay riesgos, aunque el Banco de la República es cauto con la reducción de tasas, “debe monitorear que la senda de desinflación se mantiene y que se llega a la meta de inflación del 3% ante riesgos, la junta es cauto en su tarea; hay elementos que permiten bajarla, pero las expectativas de inflación no ceden al mismo ritmo”.

Resaltó que hay sectores que por excelencia son los de la reactivación económica: vivienda, infraestructura, energía, pero asegura, que son justamente estos sectores los que en este momento enfrentan incertidumbre y falta de confianza, lo cual ha generado parálisis, “hay encadenamientos importantes que arrastran subsectores y otras industrias y que se movilizan para ser motor de reactivación”. De otro lado, dijo que el gobierno habla de vías terciarias en manos de las comunidades, pero asegura que no arranca, así como no funcionan las vías 4G o las 5G que ni siquiera han empezado, “tenemos rezagos en sectores críticos para la reactivación y hay falta de claridad en las reglas de juego”.

Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi y presidente electo del Consejo Gremial, el optimismo frente al panorama económico es casi que una obligación, “es obligarnos a generar condiciones para tener el mejor año posible, cuando se levantan alertas o cuando se le cuenta al país y se le expresa al gobierno la preocupación, la misma se debe entender para corregir y tomar correctivos”. En ese sentido, dijo que el gobierno está cambiando el actuar ante las mismas, “el gobierno entiende que hay cosas que se deben hacer a tiempo y este semestre no ha sido bueno en consumo, el último trimestre; eso de decir que es crisis insoluble no le sirve a nadie, eso gana titular, pero no le sirve al país, hay tantas alarmas que ojalá sean atendidas”.

En cuanto a los retos para el próximo año, dijo que será fundamental que se generen condiciones de confianza para que los ciudadanos e inversionistas sientan tranquilidad, así como las decisiones que debe tomar el gobierno en temas como transición energética, aumento de capacidades en generación y transmisión.

Para Sergio Diaz-Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, hay elementos que permiten mantener la luz encendida el año entrante, como los avances que ha logrado México y el desacople entre China y Estados Unidos que ha permitido que países de la región conecten con el flujo de comercio en América Latina y América del Norte. También dijo que decisiones como las del Banco de la República sobre tasa de interés, es una salida moderada de una buena señal y afirmó que es el turno para que Colombia se mueva en una estrategia de política que recupere el sector vivienda.

Manifestó que no se puede expandir más el déficit fiscal, “hay es que mover más la inversión privada, esa es como la primer gran recomendación, es aprovechar nuevos gobernadores y alcaldes para avanzar en obras públicas a través de las rentas de territorios, hay recursos represados, hay capacidad de endeudamiento a nivel local, hay margen para que municipios y capitales de departamento puedan hacer un ambicioso plan de obra pública”, con lo cual, destaca que si se combinaran esos elementos, sería un buen inicio de trimestre en 2024 donde se da señales al privado en inversión en vivienda y acompañamiento para caída en ejecución de proyectos de alto impacto.

Liliana Restrepo, gerente de Frisby y empresaria, comentó que el empresariado tiene la responsabilidad de saber cómo atender las realidades en contexto complejo, “a la vez la residencia del empresariado se ha dejado sentir en muchas ocasiones y desde nuestro quehacer tenemos el gran reto de leer el entorno, el mercado e ir navegando por estas aguas que se vuelven difíciles; cambiar lo difícil por lo fácil, cómo podemos ver oportunidades que se presentan en la compañía para ser eficientes, más productivos, corregir cosas que en época de bonanza no se ven”. Además. comentó que es seguir invirtiendo en el negocio.