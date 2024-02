Arruiné muchas tomas al mirar a Seth: Max Burkholder protagonista de “TED”

La serie TED es ambientada en la década de los 90, tiene a Seth MacFarlane, como su creador, actor y director / Foto Universal Plus

Cine

Desde el 16 de febrero y cada viernes, América Latina a través de Universal Plus, recibe la visita de un oso de peluche, en la nueva serie precuela de “Ted”, una comedia satírica, subida de tono, colmada de referencias de la cultura pop norteamericana y en gran medida, una burla a la realidad adolescente, familiar y social de la década. Además, descubrimos el origen la inseparable amistad de Ted con John Bennett, que se desarrolla en medio de situaciones controvertidas, inaceptables e irreverentes, dejando una marca imborrable en sus propias vidas.

La serie ambientada en la década de los 90, tiene a Seth MacFarlane, como su creador, actor y director, junto con un elenco encabezado por Max Burkholder quien encarna a John Bennett, el amigo de toda la vida de Ted. Gracias a las gestiones de la oficina de prensa de Universal Plus, Max dialoga con Caracol Radio sobre la producción y como llega a ella, “fue bastante simple en realidad, me grabé a mí mismo en mi teléfono celular y la envié como audición. Sorprendentemente, obtuve el papel sin tener que pasar por múltiples rondas de audiciones como es habitual y un mes después me informaron que había conseguido el trabajo y luego pasé los siguientes 7 u 8 meses en Los Ángeles, fue una experiencia poco convencional pero emocionante”.

Para interpretar a John Bennett en la serie precuela, Max recurre a ver las cintas de “Ted” del 2012 y 2015, “mi preparación incluyó ver las películas varias veces, escuchar a personas de Boston hablar para captar el acento y trabajar con un entrenador de dialecto durante un tiempo. Además de eso, no requería mucha preparación, ya que el personaje no es muy diferente a mí en la vida real”.

La actuación de Max al inicio tenia unos tropiezos ya que el oso Ted es generado por computador, pero se las arregló para terminar bien las escenas, “realmente es extraño, especialmente durante las primeras dos semanas porque no hay nada allí cuando estás haciendo la escena con el oso, es solo un espacio completamente vacío. Arruiné muchas tomas al mirar a Seth y decir mi línea, dónde debería estar mirando hacia el lugar dónde está el oso, pero después de un par de semanas haces algún tipo de ejercicio con todos los chicos y te acostumbras”.

En “Ted”, el personaje a pesar de su irremediable personalidad, nunca pierde su inocencia y está dispuesto a arriesgarlo todo por amistad, creyendo fielmente en los finales felices. La nueva serie de que se estrenó el 16 de febrero por Universal Plus, promete muchas risas y carcajadas con sus ocurrencias.